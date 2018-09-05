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9 قتلى وأكثر من 340 مصاباً حصيلة إعصار "جيبي" في اليابان

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب أكثر من 340 آخرين من جرّاء إعصار "جيبي" الذي وصفته السلطات بأنه أعتى عاصفة تضرب اليابان في 25 عاماً.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "إن. إتش. كيه"، إن نحو ثلاثة آلاف شخص قضوا الليل في مطار كانساي الدولي بعد أن اصطدمت ناقلة بجسر يربط المطار ومدينة إيزوميسانو، ولم يُصب أيٌّ من أفراد طاقم الناقلة الـ 11.

وذكرت الهيئة أن المطار ظل مغلقاً اليوم الأربعاء؛ ما أدّى إلى إلغاء 162 رحلة، وغمرت المياه أحد مدارجه والطابق السفلي من مبنى المطار.

وظل نحو 1.3 مليون أسرة دون كهرباء في وقت مبكر الأربعاء، وفقاً لشركات الكهرباء المحلية.

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9 قتلى وأكثر من 340 مصاباً حصيلة إعصار "جيبي" في اليابان
سبق

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب أكثر من 340 آخرين من جرّاء إعصار "جيبي" الذي وصفته السلطات بأنه أعتى عاصفة تضرب اليابان في 25 عاماً.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "إن. إتش. كيه"، إن نحو ثلاثة آلاف شخص قضوا الليل في مطار كانساي الدولي بعد أن اصطدمت ناقلة بجسر يربط المطار ومدينة إيزوميسانو، ولم يُصب أيٌّ من أفراد طاقم الناقلة الـ 11.

وذكرت الهيئة أن المطار ظل مغلقاً اليوم الأربعاء؛ ما أدّى إلى إلغاء 162 رحلة، وغمرت المياه أحد مدارجه والطابق السفلي من مبنى المطار.

وظل نحو 1.3 مليون أسرة دون كهرباء في وقت مبكر الأربعاء، وفقاً لشركات الكهرباء المحلية.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:23 AM

9 قتلى وأكثر من 340 مصاباً حصيلة إعصار "جيبي" في اليابان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب أكثر من 340 آخرين من جرّاء إعصار "جيبي" الذي وصفته السلطات بأنه أعتى عاصفة تضرب اليابان في 25 عاماً.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "إن. إتش. كيه"، إن نحو ثلاثة آلاف شخص قضوا الليل في مطار كانساي الدولي بعد أن اصطدمت ناقلة بجسر يربط المطار ومدينة إيزوميسانو، ولم يُصب أيٌّ من أفراد طاقم الناقلة الـ 11.

وذكرت الهيئة أن المطار ظل مغلقاً اليوم الأربعاء؛ ما أدّى إلى إلغاء 162 رحلة، وغمرت المياه أحد مدارجه والطابق السفلي من مبنى المطار.

وظل نحو 1.3 مليون أسرة دون كهرباء في وقت مبكر الأربعاء، وفقاً لشركات الكهرباء المحلية.

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