المملكة تؤكد أن أمن مصر جزءٌ لا يتجزأ من أمنها.. وتعبِّر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب

"الخارجية": السعودية تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة "الرئيس السيسي"

قالت وزارة الخارجية إنه إلحاقًا لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى إعلانها في السادس من شهر يونيو 2020م، وسعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية، ووقف إطلاق النار، وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة السعودية تؤكد أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية، والأمة العربية بأكملها، وتقف السعودية إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة. وتعبِّر السعودية عن تأييدها لما أبداه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.

وتدعو المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل، يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية، واستعادة المؤسسات، والقضاء على الإرهاب والمليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة.