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"الزهراني" يعتمد المعايير الخاصة بالترقيات الإدارية لمنسوبي جامعة الطائف

نفَّذت 276 برنامجًا تدريبيًّا لـ3524 عضو تدريس و2696 إداريًّا في 2019

اعتمد مدير جامعة الطائف المكلف، الأستاذ الدكتور سعد بن سالم الزهراني، المعايير الخاصة بالترقيات الإدارية لمنسوبي جامعة الطائف بعد اعتمادها من قِبل وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت جامعة الطائف أن معايير الترقية المعتمدة تخص وظائف المرتبة العاشرة فما دون لمنسوبي جامعة الطائف، وتشمل تقييم الأداء الوظيفي للعام السابق، وتكون نسبته (30 %)، والمبادرات والإنجازات، التي تشمل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية، أو تقديم مبادرة تحقق وفرًا، أو ترفع كفاءة أداء الجهة، أو الحصول على شهادة تميُّز، وتكون نسبتها (30 %)، وأخيرًا اختبار المفاضلة بين المرشحين، وتكون نسبته (40 %).

ويأتي اعتماد المعايير الخاصة بالترقيات في الوقت الذي تعمل فيه جامعة الطائف على تطوير كوادرها الأكاديمية والإدارية والفنية عبر برامج التنمية المهنية.

ونفّذت عمادة التطوير الجامعي في عام 2019 سلسلة من البرامج والدورات التدريبية الداخلية والخارجية، بلغ عددها الإجمالي 276 برنامجًا ودورة.

وشارك في البرامج والدورات التدريبية 3524 عضو هيئة تدريس، و2696 إداريًّا، وبلغ عدد الساعات التدريبية المقدمة 1841 ساعة للكادر الإداري، و860 ساعة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، فيما بلغت نسبة رضا الحضور في البرامج والدورات التدريبية 89 في المئة.

كما ارتفع عدد الدورات التدريبية والمشاركين فيها بشكل كبير بين العامَين 2018 و2019؛ إذ تضاعف عدد الدورات التدريبية من 131 دورة تدريبية في عام 2018 إلى 276 دورة تدريبية في عام 2019، وارتفع عدد الحضور من أعضاء هيئة التدريس من 1268 إلى 2696 عضوًا، فيما ارتفع عدد الحضور من أعضاء الكادر الإداري من 983 إلى 3524 إداريًّا.

الطائف جامعة الطائف مدير جامعة الطائف المكلف سعد الزهراني وزارة الخدمة المدنية اعتماد معايير الترقيات الإدارية لمنسوبي جامعة الطائف

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"الزهراني" يعتمد المعايير الخاصة بالترقيات الإدارية لمنسوبي جامعة الطائف
سبق

اعتمد مدير جامعة الطائف المكلف، الأستاذ الدكتور سعد بن سالم الزهراني، المعايير الخاصة بالترقيات الإدارية لمنسوبي جامعة الطائف بعد اعتمادها من قِبل وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت جامعة الطائف أن معايير الترقية المعتمدة تخص وظائف المرتبة العاشرة فما دون لمنسوبي جامعة الطائف، وتشمل تقييم الأداء الوظيفي للعام السابق، وتكون نسبته (30 %)، والمبادرات والإنجازات، التي تشمل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية، أو تقديم مبادرة تحقق وفرًا، أو ترفع كفاءة أداء الجهة، أو الحصول على شهادة تميُّز، وتكون نسبتها (30 %)، وأخيرًا اختبار المفاضلة بين المرشحين، وتكون نسبته (40 %).

ويأتي اعتماد المعايير الخاصة بالترقيات في الوقت الذي تعمل فيه جامعة الطائف على تطوير كوادرها الأكاديمية والإدارية والفنية عبر برامج التنمية المهنية.

ونفّذت عمادة التطوير الجامعي في عام 2019 سلسلة من البرامج والدورات التدريبية الداخلية والخارجية، بلغ عددها الإجمالي 276 برنامجًا ودورة.

وشارك في البرامج والدورات التدريبية 3524 عضو هيئة تدريس، و2696 إداريًّا، وبلغ عدد الساعات التدريبية المقدمة 1841 ساعة للكادر الإداري، و860 ساعة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، فيما بلغت نسبة رضا الحضور في البرامج والدورات التدريبية 89 في المئة.

كما ارتفع عدد الدورات التدريبية والمشاركين فيها بشكل كبير بين العامَين 2018 و2019؛ إذ تضاعف عدد الدورات التدريبية من 131 دورة تدريبية في عام 2018 إلى 276 دورة تدريبية في عام 2019، وارتفع عدد الحضور من أعضاء هيئة التدريس من 1268 إلى 2696 عضوًا، فيما ارتفع عدد الحضور من أعضاء الكادر الإداري من 983 إلى 3524 إداريًّا.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
10:10 PM

"الزهراني" يعتمد المعايير الخاصة بالترقيات الإدارية لمنسوبي جامعة الطائف

نفَّذت 276 برنامجًا تدريبيًّا لـ3524 عضو تدريس و2696 إداريًّا في 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اعتمد مدير جامعة الطائف المكلف، الأستاذ الدكتور سعد بن سالم الزهراني، المعايير الخاصة بالترقيات الإدارية لمنسوبي جامعة الطائف بعد اعتمادها من قِبل وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت جامعة الطائف أن معايير الترقية المعتمدة تخص وظائف المرتبة العاشرة فما دون لمنسوبي جامعة الطائف، وتشمل تقييم الأداء الوظيفي للعام السابق، وتكون نسبته (30 %)، والمبادرات والإنجازات، التي تشمل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية، أو تقديم مبادرة تحقق وفرًا، أو ترفع كفاءة أداء الجهة، أو الحصول على شهادة تميُّز، وتكون نسبتها (30 %)، وأخيرًا اختبار المفاضلة بين المرشحين، وتكون نسبته (40 %).

ويأتي اعتماد المعايير الخاصة بالترقيات في الوقت الذي تعمل فيه جامعة الطائف على تطوير كوادرها الأكاديمية والإدارية والفنية عبر برامج التنمية المهنية.

ونفّذت عمادة التطوير الجامعي في عام 2019 سلسلة من البرامج والدورات التدريبية الداخلية والخارجية، بلغ عددها الإجمالي 276 برنامجًا ودورة.

وشارك في البرامج والدورات التدريبية 3524 عضو هيئة تدريس، و2696 إداريًّا، وبلغ عدد الساعات التدريبية المقدمة 1841 ساعة للكادر الإداري، و860 ساعة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، فيما بلغت نسبة رضا الحضور في البرامج والدورات التدريبية 89 في المئة.

كما ارتفع عدد الدورات التدريبية والمشاركين فيها بشكل كبير بين العامَين 2018 و2019؛ إذ تضاعف عدد الدورات التدريبية من 131 دورة تدريبية في عام 2018 إلى 276 دورة تدريبية في عام 2019، وارتفع عدد الحضور من أعضاء هيئة التدريس من 1268 إلى 2696 عضوًا، فيما ارتفع عدد الحضور من أعضاء الكادر الإداري من 983 إلى 3524 إداريًّا.

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