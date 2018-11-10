تعليق الدراسة بالكلية التقنية بالقريات غدًا الأحد

أعلنت كلية التقنية بمحافظة القريات تعليق الدراسة غدًا الأحد.
وأوضح عميد الكلية المهندس ياسر العسيري، أن تعليق الدراسة جاء نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة والتغيرات الجوية التي تمر بها المحافظة كما أوضحت تقارير الدفاع المدني.
أعلنت كلية التقنية بمحافظة القريات تعليق الدراسة غدًا الأحد.
وأوضح عميد الكلية المهندس ياسر العسيري، أن تعليق الدراسة جاء نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة والتغيرات الجوية التي تمر بها المحافظة كما أوضحت تقارير الدفاع المدني.
أعلنت كلية التقنية بمحافظة القريات تعليق الدراسة غدًا الأحد.
وأوضح عميد الكلية المهندس ياسر العسيري، أن تعليق الدراسة جاء نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة والتغيرات الجوية التي تمر بها المحافظة كما أوضحت تقارير الدفاع المدني.
أعلنت كلية التقنية بمحافظة القريات تعليق الدراسة غدًا الأحد.
وأوضح عميد الكلية المهندس ياسر العسيري، أن تعليق الدراسة جاء نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة والتغيرات الجوية التي تمر بها المحافظة كما أوضحت تقارير الدفاع المدني.