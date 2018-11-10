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تعليق الدراسة بالكلية التقنية بالقريات غدًا الأحد

نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة والتغيرات الجوية

أعلنت كلية التقنية بمحافظة القريات تعليق الدراسة غدًا الأحد.

وأوضح عميد الكلية المهندس ياسر العسيري، أن تعليق الدراسة جاء نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة والتغيرات الجوية التي تمر بها المحافظة كما أوضحت تقارير الدفاع المدني.

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تعليق الدراسة بالكلية التقنية بالقريات غدًا الأحد
سبق

أعلنت كلية التقنية بمحافظة القريات تعليق الدراسة غدًا الأحد.

وأوضح عميد الكلية المهندس ياسر العسيري، أن تعليق الدراسة جاء نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة والتغيرات الجوية التي تمر بها المحافظة كما أوضحت تقارير الدفاع المدني.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
10:45 PM

تعليق الدراسة بالكلية التقنية بالقريات غدًا الأحد

نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة والتغيرات الجوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القريات
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أعلنت كلية التقنية بمحافظة القريات تعليق الدراسة غدًا الأحد.

وأوضح عميد الكلية المهندس ياسر العسيري، أن تعليق الدراسة جاء نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة والتغيرات الجوية التي تمر بها المحافظة كما أوضحت تقارير الدفاع المدني.

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