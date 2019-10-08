"البناء المستدام" يطلق "تقييم استدامة المباني"

خدمة جديدة لرفع الجودة في المباني السكنية

أطلق برنامج "البناء المستدام" التابع لوزارة الإسكان، خدمة تقييم استدامة المباني عبر المنصة الإلكترونية التابعة للبرنامج.



وتهدف الخدمة إلى رفع مستوى جودة الحياة في المباني السكنية، وتخفيض استهلاك المياه والكهرباء؛ مما سينعكس إيجابيًّا على صحة الأسرة والبيئة الداخلية للمسكن، وخفض التكلفة التشغيلية، وتدعم الخدمة تبني مبدأ الاستدامة وكيفية تفعيله بين أفراد المجتمع.



وقال برنامج البناء المستدام في بيان صحافي: خدمة تقييم استدامة المباني بنيت على تطبيق عدة حلول تصميمية وفنية وتقنية، وفق معايير مستدامة ملائمة للبيئة السعودية، التي تختص بالوحدات السكنية لتحقيق الكفاءة والجودة للمنتجات العقارية؛ مما يسهم في جلب منافع اقتصادية نوعية وتقليل هدر الطاقة وترشيد الاستهلاك.



وتأتي هذه الخدمة بعد إطلاق خدمتي فحص جودة البناء وفحص المباني الجاهزة في بداية العام الحالي، وسيترتب على إطلاق تلك الخدمات خلق فرص عمل تسهم في تعزيز الفرص الوظيفية للكفاءات السعودية وتوظيف خبراتهم في القطاع السكني بعد منحهم التدريب اللازم.



وتتماشى الخدمة مع رؤية المملكة التي من أهم أهدافها رفع جودة حياة المواطنين، بتوفير حياة متوازنة تدفع إلى التطور والازدهار.



يذكر أن خدمة تقييم استدامة المباني قد تم تطبيقها على أحد المشاريع الكبرى في منطقة الأحساء والمكون من 50 فيلا في جميع مراحل المشروع؛ ليكون أول مشروع يحصل على شهادة تقييم الاستدامة في السعودية.



ومن المقرر أن تتضمن الخدمة أيضاً حلولاً مبتكرة وخلق فرص عمل تهدف إلى تمكين الكفاءات السعودية في مجال التصميم والبناء، وتوظيف طاقاتهم والاستفادة من خبراتهم في القطاع السكني بعد منحهم التدريب اللازم، كما ستزيد من الفرص الاستثمارية في المجال الهندسي والمعماري والعقاري في المملكة.



ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة البناء المستدام: MOSTADAM.SA, واختيار أيقونة "تقييم استدامة المباني".