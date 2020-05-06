إسبانيا.. 685 إصابة جديدة ترفع الإجمالي فوق الـ220 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325 حالة.
وقالت الوزارة: تم تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325 حالة.
وقالت الوزارة: تم تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857 حالة.فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325 حالة.
وقالت الوزارة: تم تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325 حالة.
وقالت الوزارة: تم تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857 حالة.