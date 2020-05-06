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إسبانيا.. 685 إصابة جديدة ترفع الإجمالي فوق الـ220 ألفًا

أعلنت 224 وفاة ليرتفع العدد الكلي للضحايا إلى 25857

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا.. 685 إصابة جديدة ترفع الإجمالي فوق الـ220 ألفًا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857 حالة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
12:24 PM

إسبانيا.. 685 إصابة جديدة ترفع الإجمالي فوق الـ220 ألفًا

أعلنت 224 وفاة ليرتفع العدد الكلي للضحايا إلى 25857

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857 حالة.

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