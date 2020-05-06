وقالت الوزارة: تم تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325 حالة.

إسبانيا.. 685 إصابة جديدة ترفع الإجمالي فوق الـ220 ألفًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-06 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325 حالة. وقالت الوزارة: تم تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857 حالة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 12:24 PM

إسبانيا.. 685 إصابة جديدة ترفع الإجمالي فوق الـ220 ألفًا أعلنت 224 وفاة ليرتفع العدد الكلي للضحايا إلى 25857





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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857 حالة.