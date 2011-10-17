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"المسند": استقرار جوي عام في معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع

قال: عادة تغادر دول الخليج قائمة الأعلى بدرجات الحرارة.. ولكن

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يستمر الاستقرار الجوي العام في معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع.

وقال المسند؛ عبر حسابه في تويتر: بوجه عام درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في معظم المناطق، وهناك إمكانية بالشعور بالبرد ليلاً في المناطق الشمالية، وربما يشعر بعض الناس بحاجتهم إلى إشعال النار في البر ليلاً في الشمال والوسط.

وأضاف: عادة دول الخليج تغادر قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت في العالم في مثل هذا الوقت، لكن هذه السنة لسان الحر امتد حتى مطلع موسم الوسم، ولله في خلقه شؤون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": استقرار جوي عام في معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يستمر الاستقرار الجوي العام في معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع.

وقال المسند؛ عبر حسابه في تويتر: بوجه عام درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في معظم المناطق، وهناك إمكانية بالشعور بالبرد ليلاً في المناطق الشمالية، وربما يشعر بعض الناس بحاجتهم إلى إشعال النار في البر ليلاً في الشمال والوسط.

وأضاف: عادة دول الخليج تغادر قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت في العالم في مثل هذا الوقت، لكن هذه السنة لسان الحر امتد حتى مطلع موسم الوسم، ولله في خلقه شؤون.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
11:34 AM

"المسند": استقرار جوي عام في معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع

قال: عادة تغادر دول الخليج قائمة الأعلى بدرجات الحرارة.. ولكن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يستمر الاستقرار الجوي العام في معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع.

وقال المسند؛ عبر حسابه في تويتر: بوجه عام درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في معظم المناطق، وهناك إمكانية بالشعور بالبرد ليلاً في المناطق الشمالية، وربما يشعر بعض الناس بحاجتهم إلى إشعال النار في البر ليلاً في الشمال والوسط.

وأضاف: عادة دول الخليج تغادر قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت في العالم في مثل هذا الوقت، لكن هذه السنة لسان الحر امتد حتى مطلع موسم الوسم، ولله في خلقه شؤون.

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