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بعدما سجلت أعلى رقم.. إصابات"كورونا" بالرياض تتراجع 90%

تمثل 26% من مجموع المصابين في جميع مناطق السعودية

تراجعت نسبة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في العاصمة الرياض 90 % بعد أن كانت تتربع على القائمة بوصفها أكثر المدن تسجيلاً للحالات طوال الفترة الماضية. وبدأت الحالات بالتراجع بشكل كبير وملحوظ منذ بداية شهر ذي القعدة الحالي.

وتفصيلاً، جاءت الأرقام على النحو الآتي:

1 ذي القعدة 438 حالة.

2 ذي القعدة 299 حالة

3 ذي القعدة 225 حالة

4 ذي القعدة 242حالة

5 ذي القعدة 217 حالة

وسجلت الرياض أعلى رقم إصابات بالفيروس في الخامس والعشرين من شوال الماضي بواقع 2371 حالة، فيما سجلت يوم أمس الجمعة أقل رقم يومي بـ217 حالة، أي إن التراجع وصل إلى ما نسبته 90 % تقريبًا.

واقترب عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الرياض من الـ44977 حالة حتى الآن، وذلك منذ تسجيل أول حالة في الثاني من مارس الماضي لشخص قادم من خارج السعودية، وهو ما يشكل 26 % من مجموع الإصابات في جميع المناطق الذي وصل إلى 174577 حالة. فيما بلغ عدد المتعافين بمنطقة الرياض 32673 حالة، والوفيات 252 حالة حتى أمس الجمعة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعدما سجلت أعلى رقم.. إصابات"كورونا" بالرياض تتراجع 90%
سبق

تراجعت نسبة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في العاصمة الرياض 90 % بعد أن كانت تتربع على القائمة بوصفها أكثر المدن تسجيلاً للحالات طوال الفترة الماضية. وبدأت الحالات بالتراجع بشكل كبير وملحوظ منذ بداية شهر ذي القعدة الحالي.

وتفصيلاً، جاءت الأرقام على النحو الآتي:

1 ذي القعدة 438 حالة.

2 ذي القعدة 299 حالة

3 ذي القعدة 225 حالة

4 ذي القعدة 242حالة

5 ذي القعدة 217 حالة

وسجلت الرياض أعلى رقم إصابات بالفيروس في الخامس والعشرين من شوال الماضي بواقع 2371 حالة، فيما سجلت يوم أمس الجمعة أقل رقم يومي بـ217 حالة، أي إن التراجع وصل إلى ما نسبته 90 % تقريبًا.

واقترب عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الرياض من الـ44977 حالة حتى الآن، وذلك منذ تسجيل أول حالة في الثاني من مارس الماضي لشخص قادم من خارج السعودية، وهو ما يشكل 26 % من مجموع الإصابات في جميع المناطق الذي وصل إلى 174577 حالة. فيما بلغ عدد المتعافين بمنطقة الرياض 32673 حالة، والوفيات 252 حالة حتى أمس الجمعة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
12:54 AM

بعدما سجلت أعلى رقم.. إصابات"كورونا" بالرياض تتراجع 90%

تمثل 26% من مجموع المصابين في جميع مناطق السعودية

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
2
4,719

تراجعت نسبة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في العاصمة الرياض 90 % بعد أن كانت تتربع على القائمة بوصفها أكثر المدن تسجيلاً للحالات طوال الفترة الماضية. وبدأت الحالات بالتراجع بشكل كبير وملحوظ منذ بداية شهر ذي القعدة الحالي.

وتفصيلاً، جاءت الأرقام على النحو الآتي:

1 ذي القعدة 438 حالة.

2 ذي القعدة 299 حالة

3 ذي القعدة 225 حالة

4 ذي القعدة 242حالة

5 ذي القعدة 217 حالة

وسجلت الرياض أعلى رقم إصابات بالفيروس في الخامس والعشرين من شوال الماضي بواقع 2371 حالة، فيما سجلت يوم أمس الجمعة أقل رقم يومي بـ217 حالة، أي إن التراجع وصل إلى ما نسبته 90 % تقريبًا.

واقترب عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الرياض من الـ44977 حالة حتى الآن، وذلك منذ تسجيل أول حالة في الثاني من مارس الماضي لشخص قادم من خارج السعودية، وهو ما يشكل 26 % من مجموع الإصابات في جميع المناطق الذي وصل إلى 174577 حالة. فيما بلغ عدد المتعافين بمنطقة الرياض 32673 حالة، والوفيات 252 حالة حتى أمس الجمعة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

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