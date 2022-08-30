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أمير نجران يعزي في وفاة "بالعبيد"

قدّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، تعازيه لذوي ناصر بن صالح بالعبيد.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بشيخ قبيلة بالعبيد صالح بامزعب بالعبيد، وابن الفقيد تركي، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبّر "بالعبيد" وابن الفقيد عن الشكر له على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء ويحفظه من كل مكروه.

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أمير نجران يعزي في وفاة "بالعبيد"
سبق

قدّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، تعازيه لذوي ناصر بن صالح بالعبيد.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بشيخ قبيلة بالعبيد صالح بامزعب بالعبيد، وابن الفقيد تركي، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبّر "بالعبيد" وابن الفقيد عن الشكر له على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء ويحفظه من كل مكروه.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
04:58 PM

أمير نجران يعزي في وفاة "بالعبيد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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قدّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، تعازيه لذوي ناصر بن صالح بالعبيد.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بشيخ قبيلة بالعبيد صالح بامزعب بالعبيد، وابن الفقيد تركي، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبّر "بالعبيد" وابن الفقيد عن الشكر له على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء ويحفظه من كل مكروه.

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