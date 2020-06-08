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"الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 105283

بعد ثبوت إصابة بعض منسوبيه بـ"كورونا".. إغلاق مستشفى خاص بالشرقية

متحدث "صحة المنطقة": استمرار تقديم الرعاية بالأقسام الداخلية كالحالات المنوّمة

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أحد المستشفيات الخاصة بالشرقية، وذلك بعد تسجيله عدداً من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "GOVID-19".

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود؛ إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بالكامل، أمس السبت، بعد ثبوت حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين منسوبيه، مع استمرار تقديم الرعاية الصحية بالأقسام الداخلية؛ كالحالات المنوّمة، وكذلك إغلاق العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، مبيناً أن تقرير مكافحة العدوى يتم بشكل يومي ويرفع للجهة المختصة بمقام الوزارة.

وأكّد "سعود" أنه تم تشكيل فريق عمل خاص لتقديم الاستشارة والمشاركة في إدارة الأزمة من قِبل صحة الشرقية وباشر الفريق عمله، فيما تجري المتابعة والعمل اليومي بالتنسيق مع مركز القيادة بالوزارة.

المديرية العامة للشؤون الصحية المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد ثبوت إصابة بعض منسوبيه بـ"كورونا".. إغلاق مستشفى خاص بالشرقية
سبق

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أحد المستشفيات الخاصة بالشرقية، وذلك بعد تسجيله عدداً من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "GOVID-19".

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود؛ إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بالكامل، أمس السبت، بعد ثبوت حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين منسوبيه، مع استمرار تقديم الرعاية الصحية بالأقسام الداخلية؛ كالحالات المنوّمة، وكذلك إغلاق العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، مبيناً أن تقرير مكافحة العدوى يتم بشكل يومي ويرفع للجهة المختصة بمقام الوزارة.

وأكّد "سعود" أنه تم تشكيل فريق عمل خاص لتقديم الاستشارة والمشاركة في إدارة الأزمة من قِبل صحة الشرقية وباشر الفريق عمله، فيما تجري المتابعة والعمل اليومي بالتنسيق مع مركز القيادة بالوزارة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
01:52 PM

بعد ثبوت إصابة بعض منسوبيه بـ"كورونا".. إغلاق مستشفى خاص بالشرقية

متحدث "صحة المنطقة": استمرار تقديم الرعاية بالأقسام الداخلية كالحالات المنوّمة

A A A
حامد العلي - الدمام
3
9,870

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أحد المستشفيات الخاصة بالشرقية، وذلك بعد تسجيله عدداً من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "GOVID-19".

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود؛ إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بالكامل، أمس السبت، بعد ثبوت حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين منسوبيه، مع استمرار تقديم الرعاية الصحية بالأقسام الداخلية؛ كالحالات المنوّمة، وكذلك إغلاق العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، مبيناً أن تقرير مكافحة العدوى يتم بشكل يومي ويرفع للجهة المختصة بمقام الوزارة.

وأكّد "سعود" أنه تم تشكيل فريق عمل خاص لتقديم الاستشارة والمشاركة في إدارة الأزمة من قِبل صحة الشرقية وباشر الفريق عمله، فيما تجري المتابعة والعمل اليومي بالتنسيق مع مركز القيادة بالوزارة.

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