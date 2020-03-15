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شفاء حالتين من المصابين بكورونا في الكويت

ليرتفع بذلك عدد الحالات المتماثلة للشفاء إلى 9

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.

وقال باسل الصباح في تصريح له اليوم: إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالتين من الفيروس؛ مضيفًا أنه سيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهما.

وأشار إلى أنه كانت هناك ثماني حالات موجودة في العناية المركزة وتم خروج أربع منها إلى الجناح المخصص لها لتلقي العلاج والرعاية والصحية.

وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح فيروس كورونا الجديد

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شفاء حالتين من المصابين بكورونا في الكويت
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.

وقال باسل الصباح في تصريح له اليوم: إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالتين من الفيروس؛ مضيفًا أنه سيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهما.

وأشار إلى أنه كانت هناك ثماني حالات موجودة في العناية المركزة وتم خروج أربع منها إلى الجناح المخصص لها لتلقي العلاج والرعاية والصحية.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:55 AM

شفاء حالتين من المصابين بكورونا في الكويت

ليرتفع بذلك عدد الحالات المتماثلة للشفاء إلى 9

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.

وقال باسل الصباح في تصريح له اليوم: إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالتين من الفيروس؛ مضيفًا أنه سيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهما.

وأشار إلى أنه كانت هناك ثماني حالات موجودة في العناية المركزة وتم خروج أربع منها إلى الجناح المخصص لها لتلقي العلاج والرعاية والصحية.

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