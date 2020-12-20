"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتستمر حتى الخامسة مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، بمشيئة الله، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.