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برئاسة "مؤمنة".. إدارة الأهلي تناقش أوضاع النادي في اجتماع "فيديو"

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه برئاسة عبدالإله بن معتوق مؤمنة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بألعاب النادي المختلفة خلال فترة التوقف الحالية، وأزمة فيروس كورونا، والجهود التي تتخذها الإدارة في هذا الصدد.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة الثالث، بعد مرور 22 جولة من المسابقة المتوقفة حاليًا.

علمًا بأن وزارة الرياضة قد أصدرت قرارًا بتعليق الأنشطة الرياضية في المملكة، وتحديدًا في 14 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

الأهلي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برئاسة "مؤمنة".. إدارة الأهلي تناقش أوضاع النادي في اجتماع "فيديو"
سبق

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه برئاسة عبدالإله بن معتوق مؤمنة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بألعاب النادي المختلفة خلال فترة التوقف الحالية، وأزمة فيروس كورونا، والجهود التي تتخذها الإدارة في هذا الصدد.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة الثالث، بعد مرور 22 جولة من المسابقة المتوقفة حاليًا.

علمًا بأن وزارة الرياضة قد أصدرت قرارًا بتعليق الأنشطة الرياضية في المملكة، وتحديدًا في 14 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:05 AM

برئاسة "مؤمنة".. إدارة الأهلي تناقش أوضاع النادي في اجتماع "فيديو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه برئاسة عبدالإله بن معتوق مؤمنة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بألعاب النادي المختلفة خلال فترة التوقف الحالية، وأزمة فيروس كورونا، والجهود التي تتخذها الإدارة في هذا الصدد.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة الثالث، بعد مرور 22 جولة من المسابقة المتوقفة حاليًا.

علمًا بأن وزارة الرياضة قد أصدرت قرارًا بتعليق الأنشطة الرياضية في المملكة، وتحديدًا في 14 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

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