النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية

نيابةً عن الملك.. "الراجحي" يتسلم البيان الختامي لقمة أعمال مجموعة تواصل العمال "L20"

اختتمت أعمالها سبتمبر الماضي بمشاركة متحدثين دوليين بارزين وناقشوا تمكين المرأة والشباب

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسلّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، البيان الختامي للقمة الختامية لأعمال مجموعة تواصل العمال (L20) من رئيس المجموعة رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة المهندس ناصر الجريد.

وكانت مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين قد اختتمت أعمالها في سبتمبر الماضي، بمشاركة متحدثين دوليين بارزين، حيث ناقشوا برنامج مجموعة العشرين لتمكين المرأة والشباب، ومعايير العمل والحقوق العمالية في دول العشرين والعالم، وأهمية الحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل والعودة إلى العمل بصورة أكثر مرونة.

وأكدت القمة التزام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة وإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب بأسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال أنماط العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب، ودعم المبادرات، مثل تحالف "تمكين وتقدم التمثيل الاقتصادي للمرأة".

مما يذكر أن انعقاد قمة مجموعة تواصل العمال L20 في المملكة العربية السعودية كان بمثابة فرصة للمعالجة الشاملة لقضايا العمال واستقرار سوق العمل، من خلال توصيات تساعد مجموعة G20 للوصول لحلول تستوعب مطالب عمال العالم وتلبي تطلعاتهم، إضافة لاستعراض تجربة المملكة العربية السعودية وتقدمها الملحوظ في هذا المجال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نيابةً عن الملك.. "الراجحي" يتسلم البيان الختامي لقمة أعمال مجموعة تواصل العمال "L20"
سبق

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسلّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، البيان الختامي للقمة الختامية لأعمال مجموعة تواصل العمال (L20) من رئيس المجموعة رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة المهندس ناصر الجريد.

وكانت مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين قد اختتمت أعمالها في سبتمبر الماضي، بمشاركة متحدثين دوليين بارزين، حيث ناقشوا برنامج مجموعة العشرين لتمكين المرأة والشباب، ومعايير العمل والحقوق العمالية في دول العشرين والعالم، وأهمية الحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل والعودة إلى العمل بصورة أكثر مرونة.

وأكدت القمة التزام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة وإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب بأسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال أنماط العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب، ودعم المبادرات، مثل تحالف "تمكين وتقدم التمثيل الاقتصادي للمرأة".

مما يذكر أن انعقاد قمة مجموعة تواصل العمال L20 في المملكة العربية السعودية كان بمثابة فرصة للمعالجة الشاملة لقضايا العمال واستقرار سوق العمل، من خلال توصيات تساعد مجموعة G20 للوصول لحلول تستوعب مطالب عمال العالم وتلبي تطلعاتهم، إضافة لاستعراض تجربة المملكة العربية السعودية وتقدمها الملحوظ في هذا المجال.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
03:10 PM
اخر تعديل
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
04:06 PM

نيابةً عن الملك.. "الراجحي" يتسلم البيان الختامي لقمة أعمال مجموعة تواصل العمال "L20"

اختتمت أعمالها سبتمبر الماضي بمشاركة متحدثين دوليين بارزين وناقشوا تمكين المرأة والشباب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
609

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسلّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، البيان الختامي للقمة الختامية لأعمال مجموعة تواصل العمال (L20) من رئيس المجموعة رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة المهندس ناصر الجريد.

وكانت مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين قد اختتمت أعمالها في سبتمبر الماضي، بمشاركة متحدثين دوليين بارزين، حيث ناقشوا برنامج مجموعة العشرين لتمكين المرأة والشباب، ومعايير العمل والحقوق العمالية في دول العشرين والعالم، وأهمية الحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل والعودة إلى العمل بصورة أكثر مرونة.

وأكدت القمة التزام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة وإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب بأسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال أنماط العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب، ودعم المبادرات، مثل تحالف "تمكين وتقدم التمثيل الاقتصادي للمرأة".

مما يذكر أن انعقاد قمة مجموعة تواصل العمال L20 في المملكة العربية السعودية كان بمثابة فرصة للمعالجة الشاملة لقضايا العمال واستقرار سوق العمل، من خلال توصيات تساعد مجموعة G20 للوصول لحلول تستوعب مطالب عمال العالم وتلبي تطلعاتهم، إضافة لاستعراض تجربة المملكة العربية السعودية وتقدمها الملحوظ في هذا المجال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,217
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,665
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,436
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,683

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة