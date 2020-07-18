فيديو غريب.. ماذا حدث مع مذيعة النشرة على الهواء مباشرة؟

قالت: لم أستجب لتوصيات الطبيب فحدثت الواقعة

تختلف المواقف التي قد تحدث على الهواء المباشر، لكن ما حدث مع الأوكرانية ماريتشكا بادالكو لم يكن متوقعاً.

فقد واجهت "بادالكو"، وهي قارئة لنشرات الأخبار، موقفاً محرجاً هذا الأسبوع عندما سقطت سنها الأمامية فجأة أثناء تقديم إحدى النشرات.

واستطاعت بحرفية كبيرة التقاط السنّ بيدها وواصلت تقديم النشرة، حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضافت بعد ذلك: "حافظوا على الهدوء في جميع الحالات.. أراكم غداً في الصباح".

وبعدها كتبت "بادالكو" على "إنستغرام": "اعتقدت بصراحة أن الحادث لن يمر دون أن يلاحظه أحد".

وأضافت تعليقاً على مقطع فيديو أثناء سقوط السن: "لم نتوقع قدرة المشاهدين على ملاحظة الواقعة".

وعن سبب سقوط سنها، أشارت "بادالكو"، إلى أنها فقدت بعض أسنانها قبل أكثر من عشر سنوات، عندما ضربتها ابنتها بطريق الخطأ بساعة منبه معدنية.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، ذكرت "بادالكو" أنها قررت أخيراً القيام بعملية إصلاح أسنان كبيرة، لكنها لم تستجب لتوصيات الطبيب بعدم قضم الطعام بأسنانها الأمامية حتى نهاية العلاج. وهو ما تسبب بسقوط الأسنان التي تم تركيبها مؤخراً، وكتبت: "في الواقع، هذا هو سبب ما حدث".

في وقت سابق، ظهر على مواقع الإنترنت فيديو، بدت فيه المذيعة "بادالكو" دون بعض أسنانها الأمامية، لكنها لم تفقد اتزانها، واستمرت في تقديم البرنامج.

ورغم ذلك تلقت "بادالكو" الكثير من الدعم من جمهورها، وردت قائلة إنها سعيدة بقدر الدعم الذي تلقته.