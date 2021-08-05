النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئاسة الحرمين تقيم حفلها السنوي الاستثنائي الختامي لحج هذا العام

بحضور الوكلاء ومساعد قائد قوات الحج والعمرة والجهات المشاركة

تقيم رئاسة الحرمين الشريفين، هذه اللحظات حفلها الاستثنائي الختامي لحج هذا العام، بحضور الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وقائد قوات الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي.

حضر الحفل وكلاء رئاسة الحرمين الشريفين، ومساعد قائد قوات الحج والعمرة، والجهات المشاركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئاسة الحرمين تقيم حفلها السنوي الاستثنائي الختامي لحج هذا العام
سبق

تقيم رئاسة الحرمين الشريفين، هذه اللحظات حفلها الاستثنائي الختامي لحج هذا العام، بحضور الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وقائد قوات الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي.

حضر الحفل وكلاء رئاسة الحرمين الشريفين، ومساعد قائد قوات الحج والعمرة، والجهات المشاركة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
03:02 PM

رئاسة الحرمين تقيم حفلها السنوي الاستثنائي الختامي لحج هذا العام

بحضور الوكلاء ومساعد قائد قوات الحج والعمرة والجهات المشاركة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
497

تقيم رئاسة الحرمين الشريفين، هذه اللحظات حفلها الاستثنائي الختامي لحج هذا العام، بحضور الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وقائد قوات الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي.

حضر الحفل وكلاء رئاسة الحرمين الشريفين، ومساعد قائد قوات الحج والعمرة، والجهات المشاركة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,446
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,178

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة