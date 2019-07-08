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مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بـ"خمرة" جدة

بين سيارة صغيرة وشاحنة.. توجيه 4 فرق إسعافية لمباشرة الحادث

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 4 آخرون في حادث تصادم بين سيارة صغيرة وشاحنة.

وبحسب التفاصيل فقد صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق" بأنه ورد بلاغ لعمليات الهلال الأحمر 997 اليوم في تمام الساعة 00:14 صباحاً عن حادث تصادم، نتج عنه تعدد إصابات حسب البلاغ الوارد للعمليات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية للموقع وعند وصول أول فرقة إسعافية للهلال الأحمر بالخمرة للموقع اتضح وجود ست حالات، منها حالتا وفاة بالموقع، وأربع إصابات، إصابتان منها خطيرتان، وإصابتان متوسطتان.

وأضاف أبو زيد بأنه تم التعامل مع الإصابات إسعافيًا بالموقع، بعد ذلك تم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك بتواجد القائد الميداني سلطان الثقفي.

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مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بـ"خمرة" جدة
سبق

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 4 آخرون في حادث تصادم بين سيارة صغيرة وشاحنة.

وبحسب التفاصيل فقد صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق" بأنه ورد بلاغ لعمليات الهلال الأحمر 997 اليوم في تمام الساعة 00:14 صباحاً عن حادث تصادم، نتج عنه تعدد إصابات حسب البلاغ الوارد للعمليات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية للموقع وعند وصول أول فرقة إسعافية للهلال الأحمر بالخمرة للموقع اتضح وجود ست حالات، منها حالتا وفاة بالموقع، وأربع إصابات، إصابتان منها خطيرتان، وإصابتان متوسطتان.

وأضاف أبو زيد بأنه تم التعامل مع الإصابات إسعافيًا بالموقع، بعد ذلك تم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك بتواجد القائد الميداني سلطان الثقفي.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
04:36 PM

مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بـ"خمرة" جدة

بين سيارة صغيرة وشاحنة.. توجيه 4 فرق إسعافية لمباشرة الحادث

A A A
أحمد العبدالله - جدة
0
3,330

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 4 آخرون في حادث تصادم بين سيارة صغيرة وشاحنة.

وبحسب التفاصيل فقد صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق" بأنه ورد بلاغ لعمليات الهلال الأحمر 997 اليوم في تمام الساعة 00:14 صباحاً عن حادث تصادم، نتج عنه تعدد إصابات حسب البلاغ الوارد للعمليات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية للموقع وعند وصول أول فرقة إسعافية للهلال الأحمر بالخمرة للموقع اتضح وجود ست حالات، منها حالتا وفاة بالموقع، وأربع إصابات، إصابتان منها خطيرتان، وإصابتان متوسطتان.

وأضاف أبو زيد بأنه تم التعامل مع الإصابات إسعافيًا بالموقع، بعد ذلك تم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك بتواجد القائد الميداني سلطان الثقفي.

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