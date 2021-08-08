وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات المشتركة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.