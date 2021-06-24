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"الخضري": بهذا الاقتراح نعاون الشباب على الزواج‎ بطريقة تحفظ خصوصيتهم

بإنشاء "منصة إلكترونية" تساعد الشباب والفتيات وتقدّم الإرشاد الأسري لهم

أبدى عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري اقتراحاً بإنشاء منصة إلكترونية لمعاونة الشباب على الزواج كونه من الضرورات الخمس وضمانة للأمن الأسري، بحسب ما ذكر.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور "الخضيري" بشأن مقترحاته الخاصة بإنشاء (منصة إلكترونية) بأنها تعنى بمعاونة الشباب على الزواج بحيث تشرف عليها الدولة، ويستقطب لها المتطوعون والمتطوعات من القضاة والأئمة ومشرفات لجان التنمية والجمعيات.
وأكد أن الهدف من ذلك يأتي لمساعدة الشباب والفتيات للإقدام على الزواج، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الأسري بطريقة تحفظ خصوصيتهم.

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"الخضري": بهذا الاقتراح نعاون الشباب على الزواج‎ بطريقة تحفظ خصوصيتهم
سبق

أبدى عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري اقتراحاً بإنشاء منصة إلكترونية لمعاونة الشباب على الزواج كونه من الضرورات الخمس وضمانة للأمن الأسري، بحسب ما ذكر.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور "الخضيري" بشأن مقترحاته الخاصة بإنشاء (منصة إلكترونية) بأنها تعنى بمعاونة الشباب على الزواج بحيث تشرف عليها الدولة، ويستقطب لها المتطوعون والمتطوعات من القضاة والأئمة ومشرفات لجان التنمية والجمعيات.
وأكد أن الهدف من ذلك يأتي لمساعدة الشباب والفتيات للإقدام على الزواج، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الأسري بطريقة تحفظ خصوصيتهم.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
08:56 PM

"الخضري": بهذا الاقتراح نعاون الشباب على الزواج‎ بطريقة تحفظ خصوصيتهم

بإنشاء "منصة إلكترونية" تساعد الشباب والفتيات وتقدّم الإرشاد الأسري لهم

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
15
6,622

أبدى عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري اقتراحاً بإنشاء منصة إلكترونية لمعاونة الشباب على الزواج كونه من الضرورات الخمس وضمانة للأمن الأسري، بحسب ما ذكر.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور "الخضيري" بشأن مقترحاته الخاصة بإنشاء (منصة إلكترونية) بأنها تعنى بمعاونة الشباب على الزواج بحيث تشرف عليها الدولة، ويستقطب لها المتطوعون والمتطوعات من القضاة والأئمة ومشرفات لجان التنمية والجمعيات.
وأكد أن الهدف من ذلك يأتي لمساعدة الشباب والفتيات للإقدام على الزواج، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الأسري بطريقة تحفظ خصوصيتهم.

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200 مليون

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