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مختص: "ديكساميثازون" آمن.. كان بالإمكان تفادي وفاة من كل 8 ماتوا بـ"كورونا"

قال: فعّال في الحالات الحرجة وغير فعال في باقي الحالات المتوسطة والخفيفة

أكد المختص في الصيدلة السريرية الدكتور عبدالرحمن بن مهنا، أن عقار “ديكساميثازون” من ناحية أمان الاستخدام لعلاج مرضى حالات "كورونا" الحرجة، مدروس بشكل جيد ومكثف من عشرات السنين، متوقعاً أن يتم التوصل إلى اللقاح في نهاية العام الجاري أو بداية السنة الميلادية.

وتفصيلاً، أوضح "ابن مهنا" للإخبارية، أن “ديكساميثازون” دواء من عائلة الكورتيزون، يستخدم في الأوساط الطبية منذ فترة طويلة لعلاج الكثير من الأمراض ابتداء من أزمات الربو ومروراً ببعض الأورام السرطانية، وانتهاء بفائدته في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "استخدامات الكورتيزون في أمراض الحالات الحرجة والمرضى الذين يعتمدون لدعم التنفس ليس جديداً على مجال الرعاية الحرجة، وكان محور نقاش لنا منذ أكثر من 10 سنوات".

ولفت إلى أنه مع بداية الجائحة قامت جامعة أكسفورد في بريطانيا بالتعاون مع الخدمات الصحية البريطانية بدراسة أسمتها “التشافي" لها 6 أذرع بحثية شملت أكثر من 11 ألف مريض و175 مركزاً طبياً.

وأشار إلى أن هذه الدراسة التي لا تزال مستمرة، أعلنت الثلاثاء الماضي عن توصلها لنتائج محكّمة تثبت فائدة الدواء في خفض نسبة الوفيات بمقدار الثلث في حالة المرضى المعتمدين على الأجهزة التنفسية، وبمقدار الخمس في حالة المرضى الذين يحتاجون لدعم تنفسي على الأكسجين، بمعنى أن 1 من كل 8 وفيات مسجلة بسبب كورونا كان بالإمكان تفاديها لو تم استخدام دواء “ديكساميثازون”.

وتابع: "وبينت الدراسة عدم فاعليته في باقي الحالات المتوسطة والخفيفة".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختص: "ديكساميثازون" آمن.. كان بالإمكان تفادي وفاة من كل 8 ماتوا بـ"كورونا"
سبق

أكد المختص في الصيدلة السريرية الدكتور عبدالرحمن بن مهنا، أن عقار “ديكساميثازون” من ناحية أمان الاستخدام لعلاج مرضى حالات "كورونا" الحرجة، مدروس بشكل جيد ومكثف من عشرات السنين، متوقعاً أن يتم التوصل إلى اللقاح في نهاية العام الجاري أو بداية السنة الميلادية.

وتفصيلاً، أوضح "ابن مهنا" للإخبارية، أن “ديكساميثازون” دواء من عائلة الكورتيزون، يستخدم في الأوساط الطبية منذ فترة طويلة لعلاج الكثير من الأمراض ابتداء من أزمات الربو ومروراً ببعض الأورام السرطانية، وانتهاء بفائدته في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "استخدامات الكورتيزون في أمراض الحالات الحرجة والمرضى الذين يعتمدون لدعم التنفس ليس جديداً على مجال الرعاية الحرجة، وكان محور نقاش لنا منذ أكثر من 10 سنوات".

ولفت إلى أنه مع بداية الجائحة قامت جامعة أكسفورد في بريطانيا بالتعاون مع الخدمات الصحية البريطانية بدراسة أسمتها “التشافي" لها 6 أذرع بحثية شملت أكثر من 11 ألف مريض و175 مركزاً طبياً.

وأشار إلى أن هذه الدراسة التي لا تزال مستمرة، أعلنت الثلاثاء الماضي عن توصلها لنتائج محكّمة تثبت فائدة الدواء في خفض نسبة الوفيات بمقدار الثلث في حالة المرضى المعتمدين على الأجهزة التنفسية، وبمقدار الخمس في حالة المرضى الذين يحتاجون لدعم تنفسي على الأكسجين، بمعنى أن 1 من كل 8 وفيات مسجلة بسبب كورونا كان بالإمكان تفاديها لو تم استخدام دواء “ديكساميثازون”.

وتابع: "وبينت الدراسة عدم فاعليته في باقي الحالات المتوسطة والخفيفة".

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
02:12 PM

مختص: "ديكساميثازون" آمن.. كان بالإمكان تفادي وفاة من كل 8 ماتوا بـ"كورونا"

قال: فعّال في الحالات الحرجة وغير فعال في باقي الحالات المتوسطة والخفيفة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد المختص في الصيدلة السريرية الدكتور عبدالرحمن بن مهنا، أن عقار “ديكساميثازون” من ناحية أمان الاستخدام لعلاج مرضى حالات "كورونا" الحرجة، مدروس بشكل جيد ومكثف من عشرات السنين، متوقعاً أن يتم التوصل إلى اللقاح في نهاية العام الجاري أو بداية السنة الميلادية.

وتفصيلاً، أوضح "ابن مهنا" للإخبارية، أن “ديكساميثازون” دواء من عائلة الكورتيزون، يستخدم في الأوساط الطبية منذ فترة طويلة لعلاج الكثير من الأمراض ابتداء من أزمات الربو ومروراً ببعض الأورام السرطانية، وانتهاء بفائدته في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "استخدامات الكورتيزون في أمراض الحالات الحرجة والمرضى الذين يعتمدون لدعم التنفس ليس جديداً على مجال الرعاية الحرجة، وكان محور نقاش لنا منذ أكثر من 10 سنوات".

ولفت إلى أنه مع بداية الجائحة قامت جامعة أكسفورد في بريطانيا بالتعاون مع الخدمات الصحية البريطانية بدراسة أسمتها “التشافي" لها 6 أذرع بحثية شملت أكثر من 11 ألف مريض و175 مركزاً طبياً.

وأشار إلى أن هذه الدراسة التي لا تزال مستمرة، أعلنت الثلاثاء الماضي عن توصلها لنتائج محكّمة تثبت فائدة الدواء في خفض نسبة الوفيات بمقدار الثلث في حالة المرضى المعتمدين على الأجهزة التنفسية، وبمقدار الخمس في حالة المرضى الذين يحتاجون لدعم تنفسي على الأكسجين، بمعنى أن 1 من كل 8 وفيات مسجلة بسبب كورونا كان بالإمكان تفاديها لو تم استخدام دواء “ديكساميثازون”.

وتابع: "وبينت الدراسة عدم فاعليته في باقي الحالات المتوسطة والخفيفة".

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