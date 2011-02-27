"آل الشيخ والشريان" يوقعان اتفاقية لنقل الأحداث الرياضية

تشمل بطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية أول مارس

وقع رئيس "هيئة الرياضة"، تركي آل الشيخ، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض ظهر اليوم، اتفاقية مع داود الشريان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون تنصّ على نقل الفعاليات والأحداث الرياضية وجميع النشاطات التي ستنظمها "الهيئة" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وستتولى القنوات السعودية، بموجب هذه الاتفاقية، تغطية هذه الأحداث التي سبق الإعلان عنها بمعرفة الهيئة العامة للرياضة، والتي ستنطلق اعتباراً من الخميس المقبل ببطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية المقامة خلال الفترة من 1-3 مارس المقبل.

وتشمل الأحداث التي ستتم تغطيتها، بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة في الفترة من 4-8 أبريل المقبل، ونهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة والمقرر إقامته بجدة منتصف شهر مايو، إضافة إلى بطولة الدرون، وكذلك البطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس هيئة الرياضة.

وقدّم "آل الشيخ" شكره وتقديره لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون على تعاونه واهتمامه بنقل فعاليات وأحداث "الهيئة"، متطلعًا لتقديمها بالصورة المناسبة للمتابعين والمشاهدين.