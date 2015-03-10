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بسبب كورونا.. "الإسلامي للتنمية" يقرر تأجيل احتفالية اليوم العالمي للمرأة

في ضوء التطورات الأخيرة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس

قررت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأجيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة بشأن فيروس كورونا الجديد وتأثير ذلك على حركة التنقل والتجمع، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض.

وتفصيلاً، أوضح البنك أن مجموعة البنك ستتابع عن كثب تقييم تطورات الوضع لتحديد تاريخ آخر لاحتفالية اليوم العالمي للمرأة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

البنك الإسلامي للتنمية اليوم العالمي للمرأة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب كورونا.. "الإسلامي للتنمية" يقرر تأجيل احتفالية اليوم العالمي للمرأة
سبق

قررت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأجيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة بشأن فيروس كورونا الجديد وتأثير ذلك على حركة التنقل والتجمع، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض.

وتفصيلاً، أوضح البنك أن مجموعة البنك ستتابع عن كثب تقييم تطورات الوضع لتحديد تاريخ آخر لاحتفالية اليوم العالمي للمرأة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:12 AM

بسبب كورونا.. "الإسلامي للتنمية" يقرر تأجيل احتفالية اليوم العالمي للمرأة

في ضوء التطورات الأخيرة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
463

قررت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأجيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة بشأن فيروس كورونا الجديد وتأثير ذلك على حركة التنقل والتجمع، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض.

وتفصيلاً، أوضح البنك أن مجموعة البنك ستتابع عن كثب تقييم تطورات الوضع لتحديد تاريخ آخر لاحتفالية اليوم العالمي للمرأة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

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