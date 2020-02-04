أمانة جدة لـ"سبق": لا صحة للسماح للنساء بالحلاقة بصوالين الرجال

أكدت أنها لم تُصدر أي قرار يتعلق بالموضوع.. وبعد فيديو منتشر

كشفت أمانة محافظة جدة حقيقة ما أشيع مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي عن فتح صوالين الحلاقة الرجالية للسيدات.

وتفصيلاً؛ قال الناطق الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البـقـمي، في تصريح لـ"سبق": أمانة محافظة جدة لم تصدر أي قرار يتعلق بالسماح للسيدات بالحلاقة في صوالين الرجال، وأنها لا تملك صلاحية ذلك.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت على نطاق واسع مقطع فيديو، يدّعي فيه ناشره أنه فوجئ بسيدة تجلس إلى جواره في أحد صوالين الحلاقة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في مواقع التواصل.