تعليم جازان والدفاع المدني يناقشان إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس

بحثا زيادة درجة الوعي بالمؤسسات التعليمية وآلية التنسيق بين القطاعين

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بمكتبه بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري.

ورحب "أبوهادي" في بداية اللقاء بالعميد الشهراني مقدماً له التهنئة بمناسبة تعيينه مساعداً لمدير للدفاع المدني بمنطقة جازان، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمه الدفاع المدني في الدعم والمساندة في الجوانب التوعوية والوقائية في سبيل الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتحقيق أعلى مستوى من السلامة في البيئة المدرسية.

بدوره أكد العميد "الشهري" أهمية التعاون بين الدفاع المدني والتعليم لتنفيذ البرامج المشتركة التي تعزز الوقاية في المدارس، من خلال البرامج والمبادرات التي تهدف لتحقيق الأمن والسلامة في المدارس والمؤسسات التعليمية.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المبادرات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأمن والسلامة المدرسية، وزيادة درجة الوعي داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، وآلية التنسيق بين القطاعين.