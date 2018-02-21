بالصور.. "سعود بن نايف" يدشن مهرجان نقوش الخبر بالواجهة البحرية

بحضور عدد من مسؤولي المنطقة ومنسوبي بلدية المحافظة

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم مهرجان " سمبوزيم نقوش الخبر " أحدى مبادرات نقوش الشرقية، وذلك بواجهة الخبر البحرية.

جاء ذلك بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، والأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية لولوه عواد الشمري، وعدد من مسئولي المجلس، ومنسوبي بلدية محافظة الخبر.

وخلال الحفل ألقى رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي كلمة أكد فيها أن الهدف من نقوش الخبر تشجيع التعاون الفني والثقافي بين الفنانين بما يواكب اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز القيم الجمالية والفنية وتعزيز مكانة المملكة والهوية السعودية كملتقى عالمي للإبداع الفني والثقافي.

وأضاف المهندس الزايدي أنه من الممكن الاستفادة من مخرجات نقوش الخبر في تحسين الخدمات البلدية من خلال تزيين الطرق والساحات والحدائق بهدف خلق مخرجات فنية جمالية تغذي ذاكرة المتلقي لهذه الأشكال البصرية.

ونوه الزايدي إلى أن نقوش الخبر يمثل حدثاً فنياً مميزاً للمنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بوجه عام من خلال مشاركة أكثر من 10 نحاتين و 60 فنانا وفنانة تشكيليين ، مما يضع المنطقة الشرقية على خارطة الفن العالمي, كما أن تنظيم نقوش الخبر لا يقتصر على الجانب الثقافي فقط، بل يمتد للجانب الجمالي ويعزز قطاع الترفيه والسياحة كونه يمثل حدثا يقام للمرة الأولى في المنطقة.

وفي ختام الحفل أهدى وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أمير المنطقة الشرقية، هدية تذكارية بهذه المناسبة.