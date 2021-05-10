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ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بجدة

يستخدمون جرافتين و3 شاحنات

‬ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط جرافتين و3 شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بجدة
سبق

‬ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط جرافتين و3 شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
04:41 PM

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بجدة

يستخدمون جرافتين و3 شاحنات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط جرافتين و3 شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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