النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير المالية: المملكة لم تمرّ بمثل هذه الأزمة منذ عقود.. وننظر في قائمة النفقات ونختار الأقل ضررا على المواطنين

"الغذاء والدواء" الأمريكية تسمح باستخدام عقار علاج "إيبولا" للمصابين بكورونا

ساعد المرضى في حالات متقدّمة على التعافي بوقت أسرع

سمحت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية (FDA) باستخدام عقار ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض إيبولا، لعلاج المصابين بفيروس كورونا في حالات الطوارئ. ويعني ذلك أنّه بات بالإمكان منح الدواء المضاد للفيروسات للمرضى الذين ينقلون إلى المستشفى مع أعراض كوفيد - 19 حادّة.

وأظهرت تجربة سريرية حديثة أنّ العقار ساعد المرضى في حالات متقدّمة، على التعافي في وقت أسرع.

لكنّ منح "إدارة الغذاء والدواء" التفويض باستخدام الدواء في حالات الطوارئ، لا يعني نيله موافقة رسمية، إذ يتطلب ذلك مراجعة على مستوى أعلى.

وحذّر خبراء من النظر إلى الدواء الذي صنّع أساساً لعلاج إيبولا، وتنتجه "شركة غيلياد للأدوية"، باعتباره "حلاً سحريًا" في مواجهة كورونا، طبقاً لـ"بي بي سي".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الغذاء والدواء" الأمريكية تسمح باستخدام عقار علاج "إيبولا" للمصابين بكورونا
سبق

سمحت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية (FDA) باستخدام عقار ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض إيبولا، لعلاج المصابين بفيروس كورونا في حالات الطوارئ. ويعني ذلك أنّه بات بالإمكان منح الدواء المضاد للفيروسات للمرضى الذين ينقلون إلى المستشفى مع أعراض كوفيد - 19 حادّة.

وأظهرت تجربة سريرية حديثة أنّ العقار ساعد المرضى في حالات متقدّمة، على التعافي في وقت أسرع.

لكنّ منح "إدارة الغذاء والدواء" التفويض باستخدام الدواء في حالات الطوارئ، لا يعني نيله موافقة رسمية، إذ يتطلب ذلك مراجعة على مستوى أعلى.

وحذّر خبراء من النظر إلى الدواء الذي صنّع أساساً لعلاج إيبولا، وتنتجه "شركة غيلياد للأدوية"، باعتباره "حلاً سحريًا" في مواجهة كورونا، طبقاً لـ"بي بي سي".

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
06:19 PM

"الغذاء والدواء" الأمريكية تسمح باستخدام عقار علاج "إيبولا" للمصابين بكورونا

ساعد المرضى في حالات متقدّمة على التعافي بوقت أسرع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,930

سمحت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية (FDA) باستخدام عقار ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض إيبولا، لعلاج المصابين بفيروس كورونا في حالات الطوارئ. ويعني ذلك أنّه بات بالإمكان منح الدواء المضاد للفيروسات للمرضى الذين ينقلون إلى المستشفى مع أعراض كوفيد - 19 حادّة.

وأظهرت تجربة سريرية حديثة أنّ العقار ساعد المرضى في حالات متقدّمة، على التعافي في وقت أسرع.

لكنّ منح "إدارة الغذاء والدواء" التفويض باستخدام الدواء في حالات الطوارئ، لا يعني نيله موافقة رسمية، إذ يتطلب ذلك مراجعة على مستوى أعلى.

وحذّر خبراء من النظر إلى الدواء الذي صنّع أساساً لعلاج إيبولا، وتنتجه "شركة غيلياد للأدوية"، باعتباره "حلاً سحريًا" في مواجهة كورونا، طبقاً لـ"بي بي سي".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,798
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,904
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,872

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة