"الغذاء والدواء" الأمريكية تسمح باستخدام عقار علاج "إيبولا" للمصابين بكورونا

ساعد المرضى في حالات متقدّمة على التعافي بوقت أسرع

سمحت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية (FDA) باستخدام عقار ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض إيبولا، لعلاج المصابين بفيروس كورونا في حالات الطوارئ. ويعني ذلك أنّه بات بالإمكان منح الدواء المضاد للفيروسات للمرضى الذين ينقلون إلى المستشفى مع أعراض كوفيد - 19 حادّة.

وأظهرت تجربة سريرية حديثة أنّ العقار ساعد المرضى في حالات متقدّمة، على التعافي في وقت أسرع.

لكنّ منح "إدارة الغذاء والدواء" التفويض باستخدام الدواء في حالات الطوارئ، لا يعني نيله موافقة رسمية، إذ يتطلب ذلك مراجعة على مستوى أعلى.

وحذّر خبراء من النظر إلى الدواء الذي صنّع أساساً لعلاج إيبولا، وتنتجه "شركة غيلياد للأدوية"، باعتباره "حلاً سحريًا" في مواجهة كورونا، طبقاً لـ"بي بي سي".