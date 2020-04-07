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ارتفاع وفيات كورونا في الهند إلى 114 والإصابات إلى 4421

ماهاراشترا أشد الولايات تضرراً بـ 45 وفاة و804 إصابات

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الهند إلى 114 متوفى؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4421 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 114 شخصاً، فيما سجّلت 354 إصابة جديدة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 4421 حالة.

وتعد ماهاراشترا؛ أشد الولايات الهندية تضرراً حيث سجلت 45 وفاة و804 إصابات، تليها ولاية تاميل نادو؛ بتسجيل خمس وفيات و629 إصابة، فيما ارتفعت الأعداد في العاصمة نيودلهي إلى 542 إصابة وسبع وفيات وسط انتشار الوباء العالمي في 31 ولاية هندية.

فيروس كورونا الجديد الهند

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ارتفاع وفيات كورونا في الهند إلى 114 والإصابات إلى 4421
سبق

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الهند إلى 114 متوفى؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4421 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 114 شخصاً، فيما سجّلت 354 إصابة جديدة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 4421 حالة.

وتعد ماهاراشترا؛ أشد الولايات الهندية تضرراً حيث سجلت 45 وفاة و804 إصابات، تليها ولاية تاميل نادو؛ بتسجيل خمس وفيات و629 إصابة، فيما ارتفعت الأعداد في العاصمة نيودلهي إلى 542 إصابة وسبع وفيات وسط انتشار الوباء العالمي في 31 ولاية هندية.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:39 AM

ارتفاع وفيات كورونا في الهند إلى 114 والإصابات إلى 4421

ماهاراشترا أشد الولايات تضرراً بـ 45 وفاة و804 إصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الهند إلى 114 متوفى؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4421 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 114 شخصاً، فيما سجّلت 354 إصابة جديدة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 4421 حالة.

وتعد ماهاراشترا؛ أشد الولايات الهندية تضرراً حيث سجلت 45 وفاة و804 إصابات، تليها ولاية تاميل نادو؛ بتسجيل خمس وفيات و629 إصابة، فيما ارتفعت الأعداد في العاصمة نيودلهي إلى 542 إصابة وسبع وفيات وسط انتشار الوباء العالمي في 31 ولاية هندية.

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