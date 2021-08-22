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"العصيمي" يبلور تجربة 6 أعوام متحدثاً رسمياً لـ"التعليم": 5 وزراء واللوم أتفهمه

قال: سيرتي الإعلامية فخرٌ يضاف إلى افتخاري بمهنتي و"صاحب الحاجة ملحاح"

أوضح المتحدث السابق لوزارة التعليم والمستشار الإعلامي الحالي بمكتب وزير التعليم مبارك العصيمي أن المتحدث الرسمي محكوم بطبيعة المهمة الرسمية، مشيراً إلى أن بعض المعلمين والمعلمات وجهوا إليه اللوم والعتب؛ ظناً منهم أن المتحدث حرٌّ في القرار والاختيار.

وتفصيلاً، دوّن "العصيمي" سلسلة تغريدات وصف من خلالها تجربته كمتحدث رسمي طيلة 6 سنوات في وزارة التعليم، موضحاً طبيعة عمل المتحدث حيث قال: "‏قضيت ما يقرب من ست سنوات متحدثاً رسمياً لوزارة التعليم، عملت خلالها مع خمسة وزراء تعليم، عملي معهم أثرى تجربتي العملية، وتنوع سياسات هؤلاء المسؤولين منحني مزيداً من التنوع في أساليب التعامل مع المسؤول والجمهور فلكلٍّ نظرته وفلسفته وتوجيهاته.. شكراً لكل من أتاح لي فرصة العطاء".

وأضاف: ‏"المتحدث الرسمي محكومٌ بطبيعة المهمة الرسمية، فهي التي تحدد ما يمكنه قوله، ومتى يقوله، وكيف يقوله، وبعض زملائي المعلمين والمعلمات لامونا؛ ظناً منهم أن المتحدث حرٌّ في القرار والاختيار، أتفهم أسباب عتبهم، فصاحب الحاجة ملحاحٌ، وأراهن دائماً على وعيهم الثقافي وتجربتهم التربوية".

وأردف: ‏"التعليم والإعلام منابر النور.. فالسيرة الإعلامية بالنسبة لي فخرٌ يضاف إلى افتخاري الكبير بمهنتي كمعلم، مارس هذه المهنة العظيمة في كل مراحل التعليم.. فكم هي سعادتي اليوم عندما أستعيد تلك الذكريات، والمواقف التربوية، وأتذكر تلك الكوكبة من أبنائي بمعهد العاصمة النموذجي".

وقد أرخى "العصيمي" عنان المشاعر لحسابه بـ"تويتر" الذي يتجاوز فيه متابعوه أكثر من 830 ألفاً، إذ بادل من خلاله مهنئيه التحية والشكر والتقدير على مشاعرهم الطيبة.

ويتمتع "العصيمي" بخبرة طويلة ورصيد كبير من العمل الإعلامي يتجاوز 25 عاماً، قدم خلالها أكثر من 250 برنامجاً وثائقياً، وقد عمل 8 سنوات في إذاعة الرياض، و4 سنوات في قناة دبي، و13 سنة في قناة "الإخباربة"، وهو عضو مؤسس في جمعية "إعلاميون"، وعمل متحدثاً رسمياً لوزارة التعليم طيلة 6 سنوات عاصر خلالها 5 وزراء تعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العصيمي" يبلور تجربة 6 أعوام متحدثاً رسمياً لـ"التعليم": 5 وزراء واللوم أتفهمه
سبق

أوضح المتحدث السابق لوزارة التعليم والمستشار الإعلامي الحالي بمكتب وزير التعليم مبارك العصيمي أن المتحدث الرسمي محكوم بطبيعة المهمة الرسمية، مشيراً إلى أن بعض المعلمين والمعلمات وجهوا إليه اللوم والعتب؛ ظناً منهم أن المتحدث حرٌّ في القرار والاختيار.

وتفصيلاً، دوّن "العصيمي" سلسلة تغريدات وصف من خلالها تجربته كمتحدث رسمي طيلة 6 سنوات في وزارة التعليم، موضحاً طبيعة عمل المتحدث حيث قال: "‏قضيت ما يقرب من ست سنوات متحدثاً رسمياً لوزارة التعليم، عملت خلالها مع خمسة وزراء تعليم، عملي معهم أثرى تجربتي العملية، وتنوع سياسات هؤلاء المسؤولين منحني مزيداً من التنوع في أساليب التعامل مع المسؤول والجمهور فلكلٍّ نظرته وفلسفته وتوجيهاته.. شكراً لكل من أتاح لي فرصة العطاء".

وأضاف: ‏"المتحدث الرسمي محكومٌ بطبيعة المهمة الرسمية، فهي التي تحدد ما يمكنه قوله، ومتى يقوله، وكيف يقوله، وبعض زملائي المعلمين والمعلمات لامونا؛ ظناً منهم أن المتحدث حرٌّ في القرار والاختيار، أتفهم أسباب عتبهم، فصاحب الحاجة ملحاحٌ، وأراهن دائماً على وعيهم الثقافي وتجربتهم التربوية".

وأردف: ‏"التعليم والإعلام منابر النور.. فالسيرة الإعلامية بالنسبة لي فخرٌ يضاف إلى افتخاري الكبير بمهنتي كمعلم، مارس هذه المهنة العظيمة في كل مراحل التعليم.. فكم هي سعادتي اليوم عندما أستعيد تلك الذكريات، والمواقف التربوية، وأتذكر تلك الكوكبة من أبنائي بمعهد العاصمة النموذجي".

وقد أرخى "العصيمي" عنان المشاعر لحسابه بـ"تويتر" الذي يتجاوز فيه متابعوه أكثر من 830 ألفاً، إذ بادل من خلاله مهنئيه التحية والشكر والتقدير على مشاعرهم الطيبة.

ويتمتع "العصيمي" بخبرة طويلة ورصيد كبير من العمل الإعلامي يتجاوز 25 عاماً، قدم خلالها أكثر من 250 برنامجاً وثائقياً، وقد عمل 8 سنوات في إذاعة الرياض، و4 سنوات في قناة دبي، و13 سنة في قناة "الإخباربة"، وهو عضو مؤسس في جمعية "إعلاميون"، وعمل متحدثاً رسمياً لوزارة التعليم طيلة 6 سنوات عاصر خلالها 5 وزراء تعليم.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
02:22 PM

"العصيمي" يبلور تجربة 6 أعوام متحدثاً رسمياً لـ"التعليم": 5 وزراء واللوم أتفهمه

قال: سيرتي الإعلامية فخرٌ يضاف إلى افتخاري بمهنتي و"صاحب الحاجة ملحاح"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
7,644

أوضح المتحدث السابق لوزارة التعليم والمستشار الإعلامي الحالي بمكتب وزير التعليم مبارك العصيمي أن المتحدث الرسمي محكوم بطبيعة المهمة الرسمية، مشيراً إلى أن بعض المعلمين والمعلمات وجهوا إليه اللوم والعتب؛ ظناً منهم أن المتحدث حرٌّ في القرار والاختيار.

وتفصيلاً، دوّن "العصيمي" سلسلة تغريدات وصف من خلالها تجربته كمتحدث رسمي طيلة 6 سنوات في وزارة التعليم، موضحاً طبيعة عمل المتحدث حيث قال: "‏قضيت ما يقرب من ست سنوات متحدثاً رسمياً لوزارة التعليم، عملت خلالها مع خمسة وزراء تعليم، عملي معهم أثرى تجربتي العملية، وتنوع سياسات هؤلاء المسؤولين منحني مزيداً من التنوع في أساليب التعامل مع المسؤول والجمهور فلكلٍّ نظرته وفلسفته وتوجيهاته.. شكراً لكل من أتاح لي فرصة العطاء".

وأضاف: ‏"المتحدث الرسمي محكومٌ بطبيعة المهمة الرسمية، فهي التي تحدد ما يمكنه قوله، ومتى يقوله، وكيف يقوله، وبعض زملائي المعلمين والمعلمات لامونا؛ ظناً منهم أن المتحدث حرٌّ في القرار والاختيار، أتفهم أسباب عتبهم، فصاحب الحاجة ملحاحٌ، وأراهن دائماً على وعيهم الثقافي وتجربتهم التربوية".

وأردف: ‏"التعليم والإعلام منابر النور.. فالسيرة الإعلامية بالنسبة لي فخرٌ يضاف إلى افتخاري الكبير بمهنتي كمعلم، مارس هذه المهنة العظيمة في كل مراحل التعليم.. فكم هي سعادتي اليوم عندما أستعيد تلك الذكريات، والمواقف التربوية، وأتذكر تلك الكوكبة من أبنائي بمعهد العاصمة النموذجي".

وقد أرخى "العصيمي" عنان المشاعر لحسابه بـ"تويتر" الذي يتجاوز فيه متابعوه أكثر من 830 ألفاً، إذ بادل من خلاله مهنئيه التحية والشكر والتقدير على مشاعرهم الطيبة.

ويتمتع "العصيمي" بخبرة طويلة ورصيد كبير من العمل الإعلامي يتجاوز 25 عاماً، قدم خلالها أكثر من 250 برنامجاً وثائقياً، وقد عمل 8 سنوات في إذاعة الرياض، و4 سنوات في قناة دبي، و13 سنة في قناة "الإخباربة"، وهو عضو مؤسس في جمعية "إعلاميون"، وعمل متحدثاً رسمياً لوزارة التعليم طيلة 6 سنوات عاصر خلالها 5 وزراء تعليم.

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