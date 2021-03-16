"سكني" يواصل خدمة المستفيدين منه عبر منصاته الإلكترونية بما يختصر وقتهم

تشمل حساباته الإلكترونية وتطبيق الهواتف دون الحاجة لزيارة المكاتب

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن استمراره في خدمة مستفيديه من الأسر على مدار الساعة، من خلال منصات إلكترونية تُسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحُلول التمويلية عبر تطبيق "سكني"، دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، وكذلك الإجابة عن استفساراتهم عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة "تويتر" أو التواصل الفوري عبر موقع "سكني" وكذلك الاتصال على مركز العناية بالمستفيد 199090.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي اليوم، أن منصّته الإلكترونية (sakani.housing.sa) تتيح التحدث المباشر بين المواطنين وموظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة "تحدث معي"، للإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة، التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً من أراضٍ سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار تتراوح ما بين 250-750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

كما يُوفر تطبيق "سكني" لأجهزة الهواتف، منصّة إلكترونية تقدم العديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر، مثل التسجيل الإلكتروني ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، والاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية دون الحاجة إلى الانتظار، إضافة إلى استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية للمشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وكذلك حجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وخصص "سكني" لمستفيديه منصته الإلكترونية على موقع "تويتر"؛ للإجابة عن كل أسئلة واستفسارات الأسر الراغبة في التملك على مدار الساعة عبر حساب (@SaudiHousingCC)، امتداداً لحرص البرنامج على خدمة كل المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم، بالإضافة إلى الاتصال المباشر مع موظفي مركز خدمة المستفيد 199090 يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 مساءاً، ضمن خدمات متكاملة تختصر الوقت والجهد على المستفيدين، وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها، ضمن إجراءات تمتاز بالمرونة.

ويوفّر "سكني" كل الخيارات والحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، ضمن الضواحي السكنية حول المملكة والتي تضم نحو 70 مشروعاً توفّر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي السكنية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص "سكني" على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّكهم ورفع نسبته، تماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

وكان برنامج "سكني" حقّق خلال الفترة الماضية، أرقاماً قياسية منذُ إطلاقه حتى الآن بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، كما يستهدف "سكني" خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.