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مع وضع "كورونا" في الاعتبار.. الحكومة الأفغانية و"طالبان" تتبادلان السجناء

100 محتجز من الحركة مقابل 20 من أفراد الأمن

أفاد مسؤول أمني كبير وممثل لحركة طالبان بأن الحكومة الأفغانية بدأت اليوم (الخميس)، عملية إطلاق سراح 100 سجين من طالبان مقابل الإفراج عن 20 من أفراد الأمن الأفغان.

وبين المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، أن أسماء المفرج عنهم أرسلت إلى سلطات السجون، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت قد ذكرت "طالبان" أن عملية التبادل تبدأ هذا الأسبوع، حيث يعكف الجانبان على صياغة التفاصيل الفنية واللوجيستيات لاستقبال السجناء وسط تفشي فيروس كورونا.

ويمثل الإفراج عن 100 من مقاتلي طالبان الخطوة الأولى نحو تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية و"طالبان" ضمن إجراءات بناء الثقة المهمة لنجاح اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب.

فيروس كورونا الجديد

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مع وضع "كورونا" في الاعتبار.. الحكومة الأفغانية و"طالبان" تتبادلان السجناء
سبق

أفاد مسؤول أمني كبير وممثل لحركة طالبان بأن الحكومة الأفغانية بدأت اليوم (الخميس)، عملية إطلاق سراح 100 سجين من طالبان مقابل الإفراج عن 20 من أفراد الأمن الأفغان.

وبين المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، أن أسماء المفرج عنهم أرسلت إلى سلطات السجون، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت قد ذكرت "طالبان" أن عملية التبادل تبدأ هذا الأسبوع، حيث يعكف الجانبان على صياغة التفاصيل الفنية واللوجيستيات لاستقبال السجناء وسط تفشي فيروس كورونا.

ويمثل الإفراج عن 100 من مقاتلي طالبان الخطوة الأولى نحو تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية و"طالبان" ضمن إجراءات بناء الثقة المهمة لنجاح اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
04:13 PM

مع وضع "كورونا" في الاعتبار.. الحكومة الأفغانية و"طالبان" تتبادلان السجناء

100 محتجز من الحركة مقابل 20 من أفراد الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤول أمني كبير وممثل لحركة طالبان بأن الحكومة الأفغانية بدأت اليوم (الخميس)، عملية إطلاق سراح 100 سجين من طالبان مقابل الإفراج عن 20 من أفراد الأمن الأفغان.

وبين المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، أن أسماء المفرج عنهم أرسلت إلى سلطات السجون، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت قد ذكرت "طالبان" أن عملية التبادل تبدأ هذا الأسبوع، حيث يعكف الجانبان على صياغة التفاصيل الفنية واللوجيستيات لاستقبال السجناء وسط تفشي فيروس كورونا.

ويمثل الإفراج عن 100 من مقاتلي طالبان الخطوة الأولى نحو تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية و"طالبان" ضمن إجراءات بناء الثقة المهمة لنجاح اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب.

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