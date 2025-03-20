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مفوض اللاجئين يشدّد على ضرورة ألا تعيق إجراءات مكافحة "كورونا" الحق في طلب اللجوء

دعا إلى عدم نسيان الفارين من الحروب والمضطهدين في هذه الأوقات الصعبة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي؛ إلى عدم نسيان الفارين من الحروب والمضطهدين في هذه الأوقات الصعبة، قائلا إن هؤلاء – وكذلك نحن جميعاً – بحاجة إلى التضامن والتعاطف الآن أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في بيان أصدره المفوض، اليوم، أشار فيه إلى تبني عديد من الدول على نحو صائب تدابير استثنائية؛ كالحد من السفر عن طريق الجو، والتحركات عبر الحدود، في إطار الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال مفوض اللاجئين إن الحروب والاضطهاد لم يتوقفا، مشيراً إلى أن البعض يواصل اليوم الفرار من منازلهم في جميع أنحاء العالم، بحثاً عن الأمان، معرباً عن قلق متزايد بشأن التدابير التي اتخذتها بعض البلدان بهذا الصدد والتي قد تؤدي إلى إعاقة الحق في طلب اللجوء بالكامل.

ودعا المسؤول الأممي جميع الدول، إلى إدارة حدودها، كما تراه مناسباً، في سياق هذه الأزمة الفريدة من نوعها، ولكن من الواجب ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى إغلاق سبل طلب اللجوء، أو إجبار الناس على العودة إلى أوضاع يسودها الخطر.

وأضاف فيليبو غراندي: "الحلول موجودة. فإذا تم تحديد المخاطر الصحية، من الممكن وضع ترتيبات لعمليات الفحص، إلى جانب الاختبارات والحجر الصحي وغيرها من التدابير. كل ذلك سيمكّن السلطات من إدارة وصول طالبي اللجوء واللاجئين بطريقة آمنة، مع احترام المعايير الدولية لحماية اللاجئين التي تم وضعها لإنقاذ الأرواح".

مفوض اللاجئين فيليبو غراندي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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مفوض اللاجئين يشدّد على ضرورة ألا تعيق إجراءات مكافحة "كورونا" الحق في طلب اللجوء
سبق

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي؛ إلى عدم نسيان الفارين من الحروب والمضطهدين في هذه الأوقات الصعبة، قائلا إن هؤلاء – وكذلك نحن جميعاً – بحاجة إلى التضامن والتعاطف الآن أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في بيان أصدره المفوض، اليوم، أشار فيه إلى تبني عديد من الدول على نحو صائب تدابير استثنائية؛ كالحد من السفر عن طريق الجو، والتحركات عبر الحدود، في إطار الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال مفوض اللاجئين إن الحروب والاضطهاد لم يتوقفا، مشيراً إلى أن البعض يواصل اليوم الفرار من منازلهم في جميع أنحاء العالم، بحثاً عن الأمان، معرباً عن قلق متزايد بشأن التدابير التي اتخذتها بعض البلدان بهذا الصدد والتي قد تؤدي إلى إعاقة الحق في طلب اللجوء بالكامل.

ودعا المسؤول الأممي جميع الدول، إلى إدارة حدودها، كما تراه مناسباً، في سياق هذه الأزمة الفريدة من نوعها، ولكن من الواجب ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى إغلاق سبل طلب اللجوء، أو إجبار الناس على العودة إلى أوضاع يسودها الخطر.

وأضاف فيليبو غراندي: "الحلول موجودة. فإذا تم تحديد المخاطر الصحية، من الممكن وضع ترتيبات لعمليات الفحص، إلى جانب الاختبارات والحجر الصحي وغيرها من التدابير. كل ذلك سيمكّن السلطات من إدارة وصول طالبي اللجوء واللاجئين بطريقة آمنة، مع احترام المعايير الدولية لحماية اللاجئين التي تم وضعها لإنقاذ الأرواح".

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
01:35 PM

مفوض اللاجئين يشدّد على ضرورة ألا تعيق إجراءات مكافحة "كورونا" الحق في طلب اللجوء

دعا إلى عدم نسيان الفارين من الحروب والمضطهدين في هذه الأوقات الصعبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي؛ إلى عدم نسيان الفارين من الحروب والمضطهدين في هذه الأوقات الصعبة، قائلا إن هؤلاء – وكذلك نحن جميعاً – بحاجة إلى التضامن والتعاطف الآن أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في بيان أصدره المفوض، اليوم، أشار فيه إلى تبني عديد من الدول على نحو صائب تدابير استثنائية؛ كالحد من السفر عن طريق الجو، والتحركات عبر الحدود، في إطار الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال مفوض اللاجئين إن الحروب والاضطهاد لم يتوقفا، مشيراً إلى أن البعض يواصل اليوم الفرار من منازلهم في جميع أنحاء العالم، بحثاً عن الأمان، معرباً عن قلق متزايد بشأن التدابير التي اتخذتها بعض البلدان بهذا الصدد والتي قد تؤدي إلى إعاقة الحق في طلب اللجوء بالكامل.

ودعا المسؤول الأممي جميع الدول، إلى إدارة حدودها، كما تراه مناسباً، في سياق هذه الأزمة الفريدة من نوعها، ولكن من الواجب ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى إغلاق سبل طلب اللجوء، أو إجبار الناس على العودة إلى أوضاع يسودها الخطر.

وأضاف فيليبو غراندي: "الحلول موجودة. فإذا تم تحديد المخاطر الصحية، من الممكن وضع ترتيبات لعمليات الفحص، إلى جانب الاختبارات والحجر الصحي وغيرها من التدابير. كل ذلك سيمكّن السلطات من إدارة وصول طالبي اللجوء واللاجئين بطريقة آمنة، مع احترام المعايير الدولية لحماية اللاجئين التي تم وضعها لإنقاذ الأرواح".

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