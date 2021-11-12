النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 60 خلال الـ 24 ساعة الماضية

تنبيه لـ "المركز الوطني للأرصاد": ضباب على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن ضباباً تشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: ينبع والرايس وينبع النخل.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيه لـ "المركز الوطني للأرصاد": ضباب على منطقة المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن ضباباً تشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: ينبع والرايس وينبع النخل.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحاً.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
01:11 PM

تنبيه لـ "المركز الوطني للأرصاد": ضباب على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
377

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن ضباباً تشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: ينبع والرايس وينبع النخل.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحاً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,389
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,101
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,141
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,201

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة