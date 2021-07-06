ينبع.. تطبيق الغرامة على 323 مخالفاً ضمن جهود مكافحة كورونا
بسبب عدم الالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي
تمكنت الجهات المعنية بمحافظة ينبع من تطبيق الغرامة على 323 مخالفًا، وذلك بسبب عدم لبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
وقالت محافظة ينبع، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إنه خلال الثلاثة أيام الماضية طبقت الجهات الأمنية في ينبع غرامة على 281 مخالفًا، وذلك بسبب عدم لبس الكمامة و42 مخالفة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
كما تواصل الجهات المعنية في المحافظة ممثلة بشرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي جولاتهم الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقاً للبروتوكولات الصحية المعلنة وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ينبع.. تطبيق الغرامة على 323 مخالفاً ضمن جهود مكافحة كورونا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-07-06
تمكنت الجهات المعنية بمحافظة ينبع من تطبيق الغرامة على 323 مخالفًا، وذلك بسبب عدم لبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
وقالت محافظة ينبع، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إنه خلال الثلاثة أيام الماضية طبقت الجهات الأمنية في ينبع غرامة على 281 مخالفًا، وذلك بسبب عدم لبس الكمامة و42 مخالفة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
كما تواصل الجهات المعنية في المحافظة ممثلة بشرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي جولاتهم الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقاً للبروتوكولات الصحية المعلنة وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
05:03 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:14 PM
ينبع.. تطبيق الغرامة على 323 مخالفاً ضمن جهود مكافحة كورونا
تمكنت الجهات المعنية بمحافظة ينبع من تطبيق الغرامة على 323 مخالفًا، وذلك بسبب عدم لبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
وقالت محافظة ينبع، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إنه خلال الثلاثة أيام الماضية طبقت الجهات الأمنية في ينبع غرامة على 281 مخالفًا، وذلك بسبب عدم لبس الكمامة و42 مخالفة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
كما تواصل الجهات المعنية في المحافظة ممثلة بشرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي جولاتهم الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقاً للبروتوكولات الصحية المعلنة وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.