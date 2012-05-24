"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على نجران

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر لـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا ويدمه، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.