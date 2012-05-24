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"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على نجران

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر لـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا ويدمه، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا ويدمه، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
10:19 AM

"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على نجران

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر لـ 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا ويدمه، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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