بالصور وبصحبة أسرته.. رئيس "السياحة العالمية" يزور السعودية

وزير السياحة يستقبله ويصحبه في جولة شملت جدة التاريخية وأبها

التقى وزير السياحة أحمد الخطيب، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولوليكشفيلي الذي يزور المملكة بصحبة أسرته للاطلاع على حملة صيف السعودية "تنفس".

وجرى خلال اللقاء الحديث عن مستقبل السياحة والجهود المحلية والعالمية المبذولة لتعافي القطاع بعد جائحة كورونا.

شاركت في اللقاء بسمة الميمان المدير الإقليمي للشرق الأوسط في "منظمة السياحة العالمية".

واصطحب وزير السياحة، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في جولة شملت جدة التاريخية إضافة إلى عدد من المتاحف والمنتجعات الساحلية.

وأثنى أمين عام منظمة السياحة العالمية على ما تتميز به جدة من مقومات سياحية رائعة.

وانتقل الضيف مع وزير السياحة إلى أبها، وهناك التقى مع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وتم استعراض الخطط المستقبلية لتطوير المنطقة سياحياً، كما زار الضيف المواقع السياحية والتراثية في أبها.

وأشاد الأمين العام بما تتميز به عسير من طبيعة ومناخ جاذب للسياح وتراث ثقافي فريد.

ونوه الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بجهود المملكة من أجل تحقيق التعافي في القطاع السياحي الذي يعاني عالمياً في ظل جائحة كورونا.

كما أشاد بحملة صيف السعودية (تنفس)، والإقبال المييز من السياح على الوجهات السياحية المحلية، معتبراً التجربة نموذجاً في تهيئة السياحة مع تطبيق الاشتراطات الصحية لحماية العاملين والسياح، مشيراً إلى ما تتميز به المملكة من تنوع جغرافي وتاريخي وثقافي ومناخي بين مناطقها.

كما أكد على التزام المنظمة للعمل الجاد مع المملكة على تحقيق خططها الطموحة في تطوير قطاع السياحة وتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية.