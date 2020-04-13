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"سبق" داخل "أجمل حجر منزلي" في السعودية.. وهذه قصة انتشار صورة الحجر

لأحد المواطنين في جبال فيفاء جنوب المملكة

لقي الحجر المنزلي لأحد المواطنين في جبال محافظة فيفاء جنوب السعودية، رواجاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لجمال تصميمه وقربه من الطبيعة.

"سبق" زارت منزل صاحب الصورة المتداولة، والتقت به من داخل حجره، والذي سرد قصة الصورة المنتشرة لحجره المنزلي، وردود الأفعال التي ووصفها بالإيجابية.

وقال صاحب الحجر المنزلي أحمد حسن الفيفي، لـ"سبق": إن الصورة كانت عفوية، ولم يتوقع انتشارها بهذا التفاعل الكبير، مؤكداً أن ردود الناس وإعجابهم بالصورة أسعده وجعله يتابع كل الردود.

وعن قصة الصورة ووقت التقاطها قال "الفيفي": إنه كان في حجره المنزلي بجبال فيفاء، وكان في تواصل مع أحد أصدقائه هاتفياً، وسأله صديقه عن وضعه مع الحجر المنزلي، وأثناء ذلك جلب له ابنه عبدالله قهوته التي يتناولها غالباً في وقت العصر، فطلب من ابنه التقاط صورة له ليبعثها إلى صديقه، ويريه كيف هو حاله مع الحجر؛ إجابة على سؤاله، فكانت بداية انتشار الصورة.

وكان رواد برامج التواصل الاجتماعي اعتبروا حجر "الفيفي" أنه أجمل حجر منزلي في السعودية، وربما على نطاق أوسع من ذلك، داعين إلى استغلال الاستثمار السياحي في مثل تلك المواقع الجميلة في السعودية.

وتعتبر محافظة فيفاء إحدى الواجهات السياحية في المملكة، وتتميز بطبيعتها البِكر وخضرتها الدائمة، فلا موسم محدداً للأمطار، فهي تهطل على مدار العام، وجوها العليل ميزة نادرة، لاعتداله طيلة فصول السنة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول الحجر منزلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" داخل "أجمل حجر منزلي" في السعودية.. وهذه قصة انتشار صورة الحجر
سبق

لقي الحجر المنزلي لأحد المواطنين في جبال محافظة فيفاء جنوب السعودية، رواجاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لجمال تصميمه وقربه من الطبيعة.

"سبق" زارت منزل صاحب الصورة المتداولة، والتقت به من داخل حجره، والذي سرد قصة الصورة المنتشرة لحجره المنزلي، وردود الأفعال التي ووصفها بالإيجابية.

وقال صاحب الحجر المنزلي أحمد حسن الفيفي، لـ"سبق": إن الصورة كانت عفوية، ولم يتوقع انتشارها بهذا التفاعل الكبير، مؤكداً أن ردود الناس وإعجابهم بالصورة أسعده وجعله يتابع كل الردود.

وعن قصة الصورة ووقت التقاطها قال "الفيفي": إنه كان في حجره المنزلي بجبال فيفاء، وكان في تواصل مع أحد أصدقائه هاتفياً، وسأله صديقه عن وضعه مع الحجر المنزلي، وأثناء ذلك جلب له ابنه عبدالله قهوته التي يتناولها غالباً في وقت العصر، فطلب من ابنه التقاط صورة له ليبعثها إلى صديقه، ويريه كيف هو حاله مع الحجر؛ إجابة على سؤاله، فكانت بداية انتشار الصورة.

وكان رواد برامج التواصل الاجتماعي اعتبروا حجر "الفيفي" أنه أجمل حجر منزلي في السعودية، وربما على نطاق أوسع من ذلك، داعين إلى استغلال الاستثمار السياحي في مثل تلك المواقع الجميلة في السعودية.

وتعتبر محافظة فيفاء إحدى الواجهات السياحية في المملكة، وتتميز بطبيعتها البِكر وخضرتها الدائمة، فلا موسم محدداً للأمطار، فهي تهطل على مدار العام، وجوها العليل ميزة نادرة، لاعتداله طيلة فصول السنة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
06:55 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
07:16 PM

"سبق" داخل "أجمل حجر منزلي" في السعودية.. وهذه قصة انتشار صورة الحجر

لأحد المواطنين في جبال فيفاء جنوب المملكة

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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6,875

لقي الحجر المنزلي لأحد المواطنين في جبال محافظة فيفاء جنوب السعودية، رواجاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لجمال تصميمه وقربه من الطبيعة.

"سبق" زارت منزل صاحب الصورة المتداولة، والتقت به من داخل حجره، والذي سرد قصة الصورة المنتشرة لحجره المنزلي، وردود الأفعال التي ووصفها بالإيجابية.

وقال صاحب الحجر المنزلي أحمد حسن الفيفي، لـ"سبق": إن الصورة كانت عفوية، ولم يتوقع انتشارها بهذا التفاعل الكبير، مؤكداً أن ردود الناس وإعجابهم بالصورة أسعده وجعله يتابع كل الردود.

وعن قصة الصورة ووقت التقاطها قال "الفيفي": إنه كان في حجره المنزلي بجبال فيفاء، وكان في تواصل مع أحد أصدقائه هاتفياً، وسأله صديقه عن وضعه مع الحجر المنزلي، وأثناء ذلك جلب له ابنه عبدالله قهوته التي يتناولها غالباً في وقت العصر، فطلب من ابنه التقاط صورة له ليبعثها إلى صديقه، ويريه كيف هو حاله مع الحجر؛ إجابة على سؤاله، فكانت بداية انتشار الصورة.

وكان رواد برامج التواصل الاجتماعي اعتبروا حجر "الفيفي" أنه أجمل حجر منزلي في السعودية، وربما على نطاق أوسع من ذلك، داعين إلى استغلال الاستثمار السياحي في مثل تلك المواقع الجميلة في السعودية.

وتعتبر محافظة فيفاء إحدى الواجهات السياحية في المملكة، وتتميز بطبيعتها البِكر وخضرتها الدائمة، فلا موسم محدداً للأمطار، فهي تهطل على مدار العام، وجوها العليل ميزة نادرة، لاعتداله طيلة فصول السنة.

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