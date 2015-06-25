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وزير الداخلية يوجّه بتكريم مواطن منع نشوب حريق في مبنى سكني

كرمه مدير عام الدفاع المدني في مكتبه

كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث حريق في مبنى سكني بمدينة الدمام، بعد نشوب حريق في إحدى السيارات بمواقف المبنى.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه اليوم, المواطن العليط، مقدماً له تكريم وزير الداخلية، نظير جهوده في إنقاذ ساكني المبنى من وقوع الحريق.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يوجّه بتكريم مواطن منع نشوب حريق في مبنى سكني
سبق

كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث حريق في مبنى سكني بمدينة الدمام، بعد نشوب حريق في إحدى السيارات بمواقف المبنى.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه اليوم, المواطن العليط، مقدماً له تكريم وزير الداخلية، نظير جهوده في إنقاذ ساكني المبنى من وقوع الحريق.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
10:03 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
10:06 AM

وزير الداخلية يوجّه بتكريم مواطن منع نشوب حريق في مبنى سكني

كرمه مدير عام الدفاع المدني في مكتبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,554

كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث حريق في مبنى سكني بمدينة الدمام، بعد نشوب حريق في إحدى السيارات بمواقف المبنى.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه اليوم, المواطن العليط، مقدماً له تكريم وزير الداخلية، نظير جهوده في إنقاذ ساكني المبنى من وقوع الحريق.

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