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واقعة غريبة من نوعها.. "مصري" يقوم باستخراج أكفان الموتى من مقابر المنوفية

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مواطن يقوم باستخراج أكفان الموتى من مقابر مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية، انتقل عدد من القيادات الأمنية بمحافظة المنوفية، إلى مقابر شبين الكوم، وعدد من ضباط وقيادات مديرية الأمن وقسم شرطة شبين الكوم، بالإضافة إلى عدد كبير من الأهالي.

وألقي القبض على مريض نفسياً "قام باستخراج عدد من أكفان الموتى من المقابر في مدينة شبين الكوم، وتركها في الشارع، مما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، الذين سارعوا بإبلاغ قسم الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه يعاني مرضاً نفسياً".

وأكدت مصادر أمنية أن "قوات الأمن ألقت القبض على المتهم، وتبين أنه مريض نفسياً خرج من أحد المستشفيات النفسية قبل وقت قليل"، وأضافت المصادر أن المتهم قام باستخراج عدد من أكفان الموتى في إحدى المقابر بمدينة شبين الكوم.


المصادر الأمنية نفت أن يكون المتهم قد قام باستخراج أي من الجثث من داخل المقابر، أو رفات وعظام الموتى، أو استخدم الأكفان في أعمال السحر، وأكدت أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة.

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واقعة غريبة من نوعها.. "مصري" يقوم باستخراج أكفان الموتى من مقابر المنوفية
سبق

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مواطن يقوم باستخراج أكفان الموتى من مقابر مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية، انتقل عدد من القيادات الأمنية بمحافظة المنوفية، إلى مقابر شبين الكوم، وعدد من ضباط وقيادات مديرية الأمن وقسم شرطة شبين الكوم، بالإضافة إلى عدد كبير من الأهالي.

وألقي القبض على مريض نفسياً "قام باستخراج عدد من أكفان الموتى من المقابر في مدينة شبين الكوم، وتركها في الشارع، مما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، الذين سارعوا بإبلاغ قسم الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه يعاني مرضاً نفسياً".

وأكدت مصادر أمنية أن "قوات الأمن ألقت القبض على المتهم، وتبين أنه مريض نفسياً خرج من أحد المستشفيات النفسية قبل وقت قليل"، وأضافت المصادر أن المتهم قام باستخراج عدد من أكفان الموتى في إحدى المقابر بمدينة شبين الكوم.


المصادر الأمنية نفت أن يكون المتهم قد قام باستخراج أي من الجثث من داخل المقابر، أو رفات وعظام الموتى، أو استخدم الأكفان في أعمال السحر، وأكدت أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
03:48 PM

واقعة غريبة من نوعها.. "مصري" يقوم باستخراج أكفان الموتى من مقابر المنوفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مواطن يقوم باستخراج أكفان الموتى من مقابر مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية، انتقل عدد من القيادات الأمنية بمحافظة المنوفية، إلى مقابر شبين الكوم، وعدد من ضباط وقيادات مديرية الأمن وقسم شرطة شبين الكوم، بالإضافة إلى عدد كبير من الأهالي.

وألقي القبض على مريض نفسياً "قام باستخراج عدد من أكفان الموتى من المقابر في مدينة شبين الكوم، وتركها في الشارع، مما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، الذين سارعوا بإبلاغ قسم الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه يعاني مرضاً نفسياً".

وأكدت مصادر أمنية أن "قوات الأمن ألقت القبض على المتهم، وتبين أنه مريض نفسياً خرج من أحد المستشفيات النفسية قبل وقت قليل"، وأضافت المصادر أن المتهم قام باستخراج عدد من أكفان الموتى في إحدى المقابر بمدينة شبين الكوم.


المصادر الأمنية نفت أن يكون المتهم قد قام باستخراج أي من الجثث من داخل المقابر، أو رفات وعظام الموتى، أو استخدم الأكفان في أعمال السحر، وأكدت أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة.

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