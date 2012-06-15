مجلس إدارة "بر صامطة" يناقش موضوعات الشراكة وزيادة أعضاء الجمعية

قام بمراجعة أساليب تقديم المشاريع للجهات المانحة وآلياتها

عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بصامطة اجتماعه الخامس برئاسة الشيخ عبدالله سهلي، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وفي التفاصيل: ناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع مقترح إنشاء مجلس أصدقاء الجمعية والشراكة المجتمعية مع بنك التنمية، بالإضافة لمناقشة الشراكة مع معهد إبداع التنمية للتدريب ومناقشة زيادة أعضاء الجمعية العمومية، إضافة لاعتماد صرف شيك مؤسسة الراجحي الخيرية المانحة ومناقشة عروض تأجير الأصول العقارية والموافقة عليها.

وناقش الاجتماع إنشاء صالة تنفيذية لمقر الجمعية للقسم الرجالي ومراجعة أساليب تقديم المشاريع للجهات المانحة وآلياتها، وفي نهاية الاجتماع تم الخروج بعدد من التوصيات.