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العراق يسجّل 2039 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الحصيلة الإجمالية للوفيات تبلغ 12,361 حالة

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 558,767 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12,361 حالة.

وقد تم تسجيل 1550 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء 487,863 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58543 , بينهم 270 يرقدون في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق يسجّل 2039 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 558,767 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12,361 حالة.

وقد تم تسجيل 1550 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء 487,863 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58543 , بينهم 270 يرقدون في العناية المركزة.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
06:19 PM

العراق يسجّل 2039 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الحصيلة الإجمالية للوفيات تبلغ 12,361 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 558,767 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12,361 حالة.

وقد تم تسجيل 1550 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء 487,863 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58543 , بينهم 270 يرقدون في العناية المركزة.

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