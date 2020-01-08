جمعية "البلسم" السعودية تتلقى دعوتَيْ تعاون من منظمتَيْن إغاثيتَيْن بغامبيا وغينيا

بعد نجاحها في تقديم خدمات طبية لأكثر من 2700 مستفيد خلال 8 رحلات دولية

وجَّهت جمعية "فاب" الخيرية بجمهورية غامبيا، التي ترأسها السيدة الأولى "فاطمة باه بارو"، دعوة لمنظمة البلسم الدولية لبحث أُطر التعاون مع المنظمة التي أسسها ويشرف عليها طاقم طبي وإداري سعودي، واشتُهرت بإجراء عمليات طبية كبرى في دول بآسيا وإفريقيا.

وفي غضون ذلك تلقت "البلسم" الدولية دعوة مماثلة من جمعية "بروسي" الخيرية في جمهورية غينيا كوناكري، التي تترأسها السيدة دوجني كوندي؛ وذلك للبحث في تعاون المنظمة مع الجمعية في المجال الطبي الخيري والإنساني، إضافة إلى بحث تبادل الخبرات بين منظمة البلسم وجمعية بروسي.

ومن المتوقع أن يغادر المدير التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية، الدكتور عماد بخاري، وأعضاء من الفريق الطبي للمنظمة الدولية، خلال أيام إلى غرب إفريقيا لبحث التعاون مع الجمعيات والمنظمات الخيرية الإغاثية في شأن تقديم خدماتها الطبية في هذا الجزء من العالم.

وتأتي هذه الدعوات للمنظمة الطبية الدولية بعد النجاحات التي حققتها من خلال تقديم خدماتها الطبية لأكثر من ٢٧٠٠ مستفيد خلال ثماني رحلات دولية.

وشملت الرحلات الدولية الإغاثية التي قامت بها منظمة البلسم الدولية إجراء (٥٥) عملية قلب مفتوح معقدة، و(٣٣٤) حالة قسطرة علاجية، و(١٣٧٩) حالة تم الكشف عليها بالأشعة الصوتية، وتقديم العلاج لهم، إضافة إلى (١٥٠) عملية إزالة مياه بيضاء من العيون، والكشف على (٥٦٠) حالة تعاني أمراضًا مختلفة في العيون، وتقديم العلاج لهم، وإجراء (٥٩) عملية جراحية معقدة للأطفال "مسالك بولية".

وقامت المنظمة أيضًا بتدريب أكثر من (١٦٢) طبيبًا وممارسًا صحيًّا في التخصصات الطبية السابقة.

ويأتي عمل منظمة البلسم الدولية الإنسانية الطبية الدولية بهدف المساهمة على نمو وتوسع التغيير في مجال الطب الإنساني على مستوى العالم؛ وذلك خدمة للمرضى في المناطق ذات الإمكانات المحدودة.

وحرصت المنظمة الدولية التي يعمل معها أطباء وممارسون صحيون سعوديون وجنسيات أخرى على تقديم العلاج لأكبر قدر من المرضى في المناطق المحتاجة. وتهدف في الوقت نفسه إلى تعزيز صحة المجتمعات الفقيرة ضمن الوجود العالمي المستديم، في ظل احترام مواثيق الأمم المتحدة.

وتعمل منظمة البلسم الدولية وفق الغطاء الرسمي والقانون الدولي، وتعتمد الاحترافية العالية في الأداء، وتتعاون مع الجهات الفردية والمعنوية المحلية والدولية، وتراعي في الوقت ذاته نقاط الالتقاء الطبي الخيري الإنساني بشفافية مطلقة وتامة.