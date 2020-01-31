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"تعليم الليث" تختتم مسابقات أندية الحي الترفيهية والتعليمية

استمرت أسبوعَيْن وشارك فيها 100 طالب

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث فعاليات المسابقات الثقافية والرياضية التي نظمتها أندية الحي الترفيهية والتعليمية على مدى أسبوعين في حفظ القرآن الكريم، والإلقاء المرتجل، والخط العربي، وتنس الطاولة.. وأُقيمت التصفيات النهائية بنادي الحي بمجمع الأنشطة الطلابية بالليث.

وشارك في التصفيات الختامية (١٠٠) طالب من مختلف المراحل الدراسية، يمثلون (٦) أندية للحي (بنين) هي: "مجمع الأنشطة - الفتح - ابن كثير - علي بن أبي طالب – الأمير سعود بن عبدالمحسن - الطفيل بن عمرو".

جاء ذلك بحضور مستشار مدير التعليم عبدالرحمن بن حسين باعفيف، ومدير الإعلام التربوي محمد بن ختيم المالكي، والمشرف المتابع لأندية الحي فهد بن خضر الحنيطي، وعدد من المشرفين التربويين وقادة أندية الحي والمعلمين والطلاب المشاركين.

وهنأ مستشار مدير التعليم عبدالرحمن بن حسين باعفيف أندية الحي الفائزة، والطلاب الفائزين، وأثنى على مستوى المسابقة التي أظهرت مواهب وإبداعات الطلاب، وعززت من الدور التربوي لأندية الحي في الكشف عن الطلاب المبدعين، والعمل على تبنيها وصقلها ورعايتها.. مؤكدًا ما لأندية الحي من دور بارز في تكوين شخصيات الطلاب، وتحسين جودة الحياة، ومعالجة الكثير من قضايا المجتمع.

وعبّر "باعفيف" عن بالغ شكره وتقديره لكل اللجان العاملة والمنظمة للتصفيات.


بعد ذلك أعلنت لجنة التحكيم النتيجة النهائية للتصفيات، وجرى تكريم الطلاب الفائزين بمبالغ مالية نقدية.

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"تعليم الليث" تختتم مسابقات أندية الحي الترفيهية والتعليمية
سبق

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث فعاليات المسابقات الثقافية والرياضية التي نظمتها أندية الحي الترفيهية والتعليمية على مدى أسبوعين في حفظ القرآن الكريم، والإلقاء المرتجل، والخط العربي، وتنس الطاولة.. وأُقيمت التصفيات النهائية بنادي الحي بمجمع الأنشطة الطلابية بالليث.

وشارك في التصفيات الختامية (١٠٠) طالب من مختلف المراحل الدراسية، يمثلون (٦) أندية للحي (بنين) هي: "مجمع الأنشطة - الفتح - ابن كثير - علي بن أبي طالب – الأمير سعود بن عبدالمحسن - الطفيل بن عمرو".

جاء ذلك بحضور مستشار مدير التعليم عبدالرحمن بن حسين باعفيف، ومدير الإعلام التربوي محمد بن ختيم المالكي، والمشرف المتابع لأندية الحي فهد بن خضر الحنيطي، وعدد من المشرفين التربويين وقادة أندية الحي والمعلمين والطلاب المشاركين.

وهنأ مستشار مدير التعليم عبدالرحمن بن حسين باعفيف أندية الحي الفائزة، والطلاب الفائزين، وأثنى على مستوى المسابقة التي أظهرت مواهب وإبداعات الطلاب، وعززت من الدور التربوي لأندية الحي في الكشف عن الطلاب المبدعين، والعمل على تبنيها وصقلها ورعايتها.. مؤكدًا ما لأندية الحي من دور بارز في تكوين شخصيات الطلاب، وتحسين جودة الحياة، ومعالجة الكثير من قضايا المجتمع.

وعبّر "باعفيف" عن بالغ شكره وتقديره لكل اللجان العاملة والمنظمة للتصفيات.


بعد ذلك أعلنت لجنة التحكيم النتيجة النهائية للتصفيات، وجرى تكريم الطلاب الفائزين بمبالغ مالية نقدية.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
08:57 PM

"تعليم الليث" تختتم مسابقات أندية الحي الترفيهية والتعليمية

استمرت أسبوعَيْن وشارك فيها 100 طالب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث فعاليات المسابقات الثقافية والرياضية التي نظمتها أندية الحي الترفيهية والتعليمية على مدى أسبوعين في حفظ القرآن الكريم، والإلقاء المرتجل، والخط العربي، وتنس الطاولة.. وأُقيمت التصفيات النهائية بنادي الحي بمجمع الأنشطة الطلابية بالليث.

وشارك في التصفيات الختامية (١٠٠) طالب من مختلف المراحل الدراسية، يمثلون (٦) أندية للحي (بنين) هي: "مجمع الأنشطة - الفتح - ابن كثير - علي بن أبي طالب – الأمير سعود بن عبدالمحسن - الطفيل بن عمرو".

جاء ذلك بحضور مستشار مدير التعليم عبدالرحمن بن حسين باعفيف، ومدير الإعلام التربوي محمد بن ختيم المالكي، والمشرف المتابع لأندية الحي فهد بن خضر الحنيطي، وعدد من المشرفين التربويين وقادة أندية الحي والمعلمين والطلاب المشاركين.

وهنأ مستشار مدير التعليم عبدالرحمن بن حسين باعفيف أندية الحي الفائزة، والطلاب الفائزين، وأثنى على مستوى المسابقة التي أظهرت مواهب وإبداعات الطلاب، وعززت من الدور التربوي لأندية الحي في الكشف عن الطلاب المبدعين، والعمل على تبنيها وصقلها ورعايتها.. مؤكدًا ما لأندية الحي من دور بارز في تكوين شخصيات الطلاب، وتحسين جودة الحياة، ومعالجة الكثير من قضايا المجتمع.

وعبّر "باعفيف" عن بالغ شكره وتقديره لكل اللجان العاملة والمنظمة للتصفيات.


بعد ذلك أعلنت لجنة التحكيم النتيجة النهائية للتصفيات، وجرى تكريم الطلاب الفائزين بمبالغ مالية نقدية.

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