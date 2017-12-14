أمير الرياض يرأس اجتماع محافظي المنطقة.. وهذه أهم القرارات

ناقش موضوعات صحية وخدمية وتعليمية وأمنية وبيئية

رأس أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بقصر الحكم اليوم، الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقة للعام المالي 1440-1441هـ، بحضور ممثلي جهات التعليم والصحة والإسكان وقطاع المياه بالمنطقة .



وفي بداية الاجتماع جرى استعراض جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن الموضوعات الصحية والخدمية والتعليمية بالإضافة إلى الأمنية والبيئية .



فمن جانبه قدم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عرضًا عن نطاق الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة وإيضاحًا عن الخطط المستقبلية في معالجة التخصصات الطبية بمستشفيات المحافظات، كما قدم عرضًا عن آلية تقييم المدن الصحية وتنفيذها .



وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط التعليم الجامعي في المحافظات التي لا يوجد فيها كليات، حيث قدم نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عرضًا عن ذلك، فيما قدم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عرضاً عن مشروعات الإسكان الحالية والمستقبلية.



من جهته قدم مدير عام خدمات المياه بالقطاع الأوسط عرضاً عن المشروعات الحالية والمستقبلية، كما تضمن جدول الأعمال حث المحافظين على إرسال ما لديهم من موضوعات تخدم التنمية الاقتصادية الشاملة في المنطقة لدراستها من قبل الجامعات.



وأكد الأمير فيصل بن بندر أهمية بذل الجهد للارتقاء بالعمل بما يحقق التطلعات، مشدداً على دور المحافظين في تعزيز التطوير والتنمية في المحافظات.