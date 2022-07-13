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"منشآت" تطلق مكتبة ذكاء الرقمية لدعم المواهب الوطنية

لتوفير حلول ذكية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي

أطلق مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مكتبة ذكاء الرقمية، التي تُعد الأولى من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات؛ بهدف دعم المواهب الوطنية، وتوفير حلول ذكية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.

ويمكن الوصول للمكتبة عبر الموقع الإلكتروني Thakaa.sa، وتعد مصدرًا ثريًّا لجمع البيانات وبناء الدراسات وتنفيذ المشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والإنفوجرافيك والبيانات الرقمية؛ بحيث تتناسب مع مختلف المستويات من الطلاب والمبتدئين إلى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في استخدام مزايا وخدمات المكتبة عن بُعد.

وتحتوي مكتبة "ذكاء" الرقمية على بيانات حقيقية لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت التقنية على تطوير مهاراتهم في تحليل البيانات والكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال توفير العديد من المصادر التعليمية رقميًّا كورش العمل، والكتيبات الإرشادية، والمقالات التقنية، والبيانات وغيرها من المصادر المتاحة للجميع عبر الإنترنت، كما تتميز المكتبة بدعم رواد الأعمال والمواهب الوطنية في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال فرص ذكاء وبرنامج "رواد ذكاء" المتخصص في تطوير الفرص ودعم المشاريع الناشئة.

يُذكر أن مركز "ذكاء" يُعد أول مركز أنشئ في المملكة لدعم رواد الأعمال في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وخصص المركز العديد من الخدمات منها مكتبة ذكاء التي تقدم جلسات استشارية وكتيبات إرشادية وورش عمل وغيرها من الخدمات المختصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الحديثة.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منشآت" تطلق مكتبة ذكاء الرقمية لدعم المواهب الوطنية
سبق

أطلق مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مكتبة ذكاء الرقمية، التي تُعد الأولى من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات؛ بهدف دعم المواهب الوطنية، وتوفير حلول ذكية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.

ويمكن الوصول للمكتبة عبر الموقع الإلكتروني Thakaa.sa، وتعد مصدرًا ثريًّا لجمع البيانات وبناء الدراسات وتنفيذ المشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والإنفوجرافيك والبيانات الرقمية؛ بحيث تتناسب مع مختلف المستويات من الطلاب والمبتدئين إلى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في استخدام مزايا وخدمات المكتبة عن بُعد.

وتحتوي مكتبة "ذكاء" الرقمية على بيانات حقيقية لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت التقنية على تطوير مهاراتهم في تحليل البيانات والكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال توفير العديد من المصادر التعليمية رقميًّا كورش العمل، والكتيبات الإرشادية، والمقالات التقنية، والبيانات وغيرها من المصادر المتاحة للجميع عبر الإنترنت، كما تتميز المكتبة بدعم رواد الأعمال والمواهب الوطنية في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال فرص ذكاء وبرنامج "رواد ذكاء" المتخصص في تطوير الفرص ودعم المشاريع الناشئة.

يُذكر أن مركز "ذكاء" يُعد أول مركز أنشئ في المملكة لدعم رواد الأعمال في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وخصص المركز العديد من الخدمات منها مكتبة ذكاء التي تقدم جلسات استشارية وكتيبات إرشادية وورش عمل وغيرها من الخدمات المختصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الحديثة.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
01:35 PM

"منشآت" تطلق مكتبة ذكاء الرقمية لدعم المواهب الوطنية

لتوفير حلول ذكية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مكتبة ذكاء الرقمية، التي تُعد الأولى من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات؛ بهدف دعم المواهب الوطنية، وتوفير حلول ذكية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.

ويمكن الوصول للمكتبة عبر الموقع الإلكتروني Thakaa.sa، وتعد مصدرًا ثريًّا لجمع البيانات وبناء الدراسات وتنفيذ المشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والإنفوجرافيك والبيانات الرقمية؛ بحيث تتناسب مع مختلف المستويات من الطلاب والمبتدئين إلى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في استخدام مزايا وخدمات المكتبة عن بُعد.

وتحتوي مكتبة "ذكاء" الرقمية على بيانات حقيقية لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت التقنية على تطوير مهاراتهم في تحليل البيانات والكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال توفير العديد من المصادر التعليمية رقميًّا كورش العمل، والكتيبات الإرشادية، والمقالات التقنية، والبيانات وغيرها من المصادر المتاحة للجميع عبر الإنترنت، كما تتميز المكتبة بدعم رواد الأعمال والمواهب الوطنية في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال فرص ذكاء وبرنامج "رواد ذكاء" المتخصص في تطوير الفرص ودعم المشاريع الناشئة.

يُذكر أن مركز "ذكاء" يُعد أول مركز أنشئ في المملكة لدعم رواد الأعمال في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وخصص المركز العديد من الخدمات منها مكتبة ذكاء التي تقدم جلسات استشارية وكتيبات إرشادية وورش عمل وغيرها من الخدمات المختصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الحديثة.

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