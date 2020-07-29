النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة اليمنية ترحب بالآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

ثمّنت جهود المملكة في دعمها.. يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار

أعلنت الحكومة اليمنية، ترحيبها بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية، بشأن الآلية المقترحة للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق.. مثمّناً جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم ومساندتهم تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية.

كما رحب راجح بادي، بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.. معرباً عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدماً وسريعاً في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة.

اتفاق الرياض الحكومة اليمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحكومة اليمنية ترحب بالآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض
سبق

أعلنت الحكومة اليمنية، ترحيبها بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية، بشأن الآلية المقترحة للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق.. مثمّناً جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم ومساندتهم تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية.

كما رحب راجح بادي، بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.. معرباً عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدماً وسريعاً في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
09:17 AM

الحكومة اليمنية ترحب بالآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

ثمّنت جهود المملكة في دعمها.. يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
521

أعلنت الحكومة اليمنية، ترحيبها بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية، بشأن الآلية المقترحة للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق.. مثمّناً جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم ومساندتهم تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية.

كما رحب راجح بادي، بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.. معرباً عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدماً وسريعاً في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,510
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,268

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة