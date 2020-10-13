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"الشادي" يفتتح مشروع ومعرض "شباب جسفت" بجمعية الفنون التشكيلية في الرياض

افتتح رئيس مجلس إدارة البيت الموسيقي للفنون الشاعر الدكتور صالح الشادي؛ مساء أمس، مشروع شباب جسفت، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين والمثقفين، وبمشاركة من رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل، ومدير فرع الجمعية بالرياض عامر الحمود.

وأقامت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" بمركزها الرئيس في مدينة الرياض مشروع ومعرض شباب جسفت الذي ضمّ عديداً من اللوحات والأعمال الفنية المميزة لعددٍ من المواهب السعودية الشابة كعرض أول فكرة للمعرض التي جاءت كتجربة أولى وستتبعها مجموعة من المعارض وفقاً لرئيس الجمعية الدكتورة منال الرويشد؛ التي تسعى لتشجيع وصقل المواهب الشابة والتوافق مع الرؤية المباركة ٢٠٣٠ الداعمة للشباب في مناحي الحياة مهنياً وثقافياً وفكرياً.

وعبّر الشادي؛ عن شكره وتقديره لجهود الجمعية والقائمين عليها ودورهم البارز في الارتقاء بالذائقة العامة ودعم الشباب السعودي وتمكينه في العمل الإبداعي.

يُشار إلى أن المعرض سيستمر عدة أيام وسيفتح أبوابه لكل الزائرين والمهتمين بالفن التشكيلي.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الشادي" يفتتح مشروع ومعرض "شباب جسفت" بجمعية الفنون التشكيلية في الرياض
سبق

افتتح رئيس مجلس إدارة البيت الموسيقي للفنون الشاعر الدكتور صالح الشادي؛ مساء أمس، مشروع شباب جسفت، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين والمثقفين، وبمشاركة من رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل، ومدير فرع الجمعية بالرياض عامر الحمود.

وأقامت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" بمركزها الرئيس في مدينة الرياض مشروع ومعرض شباب جسفت الذي ضمّ عديداً من اللوحات والأعمال الفنية المميزة لعددٍ من المواهب السعودية الشابة كعرض أول فكرة للمعرض التي جاءت كتجربة أولى وستتبعها مجموعة من المعارض وفقاً لرئيس الجمعية الدكتورة منال الرويشد؛ التي تسعى لتشجيع وصقل المواهب الشابة والتوافق مع الرؤية المباركة ٢٠٣٠ الداعمة للشباب في مناحي الحياة مهنياً وثقافياً وفكرياً.

وعبّر الشادي؛ عن شكره وتقديره لجهود الجمعية والقائمين عليها ودورهم البارز في الارتقاء بالذائقة العامة ودعم الشباب السعودي وتمكينه في العمل الإبداعي.

يُشار إلى أن المعرض سيستمر عدة أيام وسيفتح أبوابه لكل الزائرين والمهتمين بالفن التشكيلي.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
09:03 AM

"الشادي" يفتتح مشروع ومعرض "شباب جسفت" بجمعية الفنون التشكيلية في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتح رئيس مجلس إدارة البيت الموسيقي للفنون الشاعر الدكتور صالح الشادي؛ مساء أمس، مشروع شباب جسفت، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين والمثقفين، وبمشاركة من رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل، ومدير فرع الجمعية بالرياض عامر الحمود.

وأقامت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" بمركزها الرئيس في مدينة الرياض مشروع ومعرض شباب جسفت الذي ضمّ عديداً من اللوحات والأعمال الفنية المميزة لعددٍ من المواهب السعودية الشابة كعرض أول فكرة للمعرض التي جاءت كتجربة أولى وستتبعها مجموعة من المعارض وفقاً لرئيس الجمعية الدكتورة منال الرويشد؛ التي تسعى لتشجيع وصقل المواهب الشابة والتوافق مع الرؤية المباركة ٢٠٣٠ الداعمة للشباب في مناحي الحياة مهنياً وثقافياً وفكرياً.

وعبّر الشادي؛ عن شكره وتقديره لجهود الجمعية والقائمين عليها ودورهم البارز في الارتقاء بالذائقة العامة ودعم الشباب السعودي وتمكينه في العمل الإبداعي.

يُشار إلى أن المعرض سيستمر عدة أيام وسيفتح أبوابه لكل الزائرين والمهتمين بالفن التشكيلي.

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