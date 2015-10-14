"الحج" تدعو 911 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها لمطابقة بياناتهم

قالت: في حالة عدم اجتيازالمتقدمين للمقابلة سنرشح الأعلى نقاطًا

دعت وزارة الحج والعمرة، (911) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها خلال الفترة من 2/ 2/ 1441هـ لنهاية 9/ 2/ 1441هـ، على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية؛ في حين طلبت وزارة الحج والعمرة من المعلنة أسماؤهم مراجعة المقر الرئيسي؛ وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم/ المتقدمة وترشيح الأعلى نقاطًا؛ بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

وقالت: على المعلنة أسماؤهم مراجعةُ الوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح، وإحضار أصل الهوية الوطنية مع صورة وأصل وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، مع صورة.. والحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يُتطلب منهم إرفاق معادلة وزارة التعليم.

وتابعت: نود التأكيد على أن من لم يُحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه/منها عن رغبته في التوظيف.

قائمة مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين عبر الرابط: https://media4.haj.gov.sa/uploads/news/male.pdf

قائمة مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحات: https://media4.haj.gov.sa/uploads/news/female.pdf