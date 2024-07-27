ثأر "كسرى".. خبير عسكري يبلور حروب السعودية الشرسة لحماية المنطقة

قال: قرصنة إيرانية متنامية قابلتها المملكة بتحرك أنعش اتفاقية الدفاع مع أمريكا

قال الخبير العسكري اليمني العميد فيصل حلبوب، إن المملكة تخوض حروباً شرسة لمواجهة التهديدات الإيرانية ومليشياتها الإرهابية التي ليس لها هدف غير اجتياح المنطقة العربية وتدميرها وإبادة شعوبها عن طريق الحروب الأهلية والفتن الطائفية والنعرات الشعوبية، كما حدث ويحدث في العراق وسوريا، وجعل ما تبقى من شعوب المنطقة تحت الهيمنة والاستبداد الفارسي، كما هو حاصل مع شعب الأحواز العربي.

وأصاف: "إيران الفارسية تلبس قناع المذهب الشيعي لتقنع العالم أنها دولة إسلامية وحريصة على الإسلام بينما يظهر على سلوكها عكس ما تظهره، فهي تتذرع بثأر لها عند العرب الذين أسقطوا كسرى وأمبراطوريته الفارسية، وتريد الانتقام من العرب، وهذا نلاحظه من خلال التعبئة الشعبية في إيران، وما نقرأه لبعض كتابها وسياسييها في بعض الكتب والأقصوصات التي تصل إلينا، حيث نرى حقدًا أعمى ضد كل ما هو عربي وإسلامي سني".

وأشار "حلبوب" إلى تنامي التهديد الإيراني وتماديه في الإضرار بمصالح الدول وتهديد خطوط الملاحة العالمية، كما حدث في آخر تصرف إيراني همجي في ضرب ناقلات النفط في خليج عمان، ولحقها قصف بعض المنشآت النفطية السعودية بطائرات الدرونز والقرصنة واختطاف ناقلة النفط البريطانية، وهي في طريقها الدولي في مضيق هرمز.

وقال إن كل هذه التصرفات اللاعقلانية والتهديد لمصالح دول الخليج والسعودية ومصالح العالم والمرتبطة بتجارة النفط والغاز والذي قدر الاختصاصيون أن نحو 15 مليون برميل من النفط تمر عبر مضيق هرمز، أي تقريباً ما مقداره 40% من احتياجات العالم شرقاً وغرباً من النفط، إضافة إلى الغاز والتجارة الأخرى.

وأضاف: "المملكة رأت أن الضرر الذي يسببه التهديد الإيراني لهذه المصالح لا يخصها لوحدها، ولكنه ضرر عالمي ستتأثر به كثير من الدول، فتحركت قيادة المملكة إلى إعادة إنعاش اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة، وبالتأكيد ستلحق بالركب بريطانيا والدول الكبرى التي لها مصالح بالمنطقة للتحرك لحماية المصالح الدولية".

واعتبر العميد حلبوب صدور الأمر السامي للملك سلمان بن عبدالعزيز بموافقة الرياض على استقبال قوات أمريكية يأتي في إطار "الدفاع عن أمن واستقرار المنطقة وضمان السلم فيها"، وتأمين مصالح العالم وخطوط التجارة والملاحة البحرية الدولية.

وأوضح أن هذا الأمر أكدت عليه "البنتاغون" لبيان هذه الخطوة العسكرية الأمريكية، إذ أكدت أن واشنطن سترسل قوات وموارد إلى السعودية لتقديم "رادع إضافي" وداعم في مواجهة التهديدات الإيرانية وأي أعمال إرهابية أخرى قد تضر بمصالح دول المنطقة والعالم.

واعتبر الخبير العسكري اليمني هذا تأكيد دولي للوقوف ضد القرصنة والإرهاب الذي يهدد مصالح العالم بأسره، لأن مسألة تعطيل 40% من احتياجات النفط عالمياً سيسبب كارثة لكثير من بلدان.

وقال إن الأحزاب والمليشيات الإرهابية التي تدعمها طهران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مثل حزب الله في لبنان والمليشيات في العراق ومليشيا الحوثي في اليمن تشكل تهديدات متواترة على منطقة الخليج ومصادر إنتاج النفط والغاز ومضيق هرمز كممر مائي دولي وطرق الملاحة الدولية في الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر.

وأشار "حلبوب" إلى أن التهديدات الإيرانية ومليشياتها وأحزابها الإرهابية لم تنحصر على النفط ومصادره وطرق تجارته، بل تعدى ذلك إلى تهديد فج لأعماق للمقدسات الإسلامية في المملكة وتمادي المليشيات في استهداف الأماكن المقدسة بالصواريخ البالستية الإيرانية.

وقال: "هنا يأتي الدور السعودي المحوري في عملية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة هذا الإرهاب وتأمين المصالح العالمية والإقليمية ومقدسات المسلمين بشكل عام، ولذلك يجد المتابع أن التنسيق والتحرك السعودي لم ينحصر في مجال واحد أو في الدفاع عن النفط ومصادره وطرق تجارته، بل سعت المملكة وقيادتها حيث دعت إلى عقد قمم إسلامية وعربية على أرضها لتدارس استراتيجية مواجهة هذا التهديد والإرهاب".