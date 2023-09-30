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"سبق" ترصد والمطالب تجدد.. مشروع جسر المشاة بالشرائع يواصل تعثره

مدة التنفيذ سنة ونصف وتجاوز تعثره أكثر من ست سنوات

جدد أهالي ومستخدمو خط الشرائع 64 مطالبهم بإكمال جسر المشاة الذي يغطي مسافة تزيد على 2 كيلو من إشارة مسجد الخلفاء الراشدين وصولًا إلى إشارة كودو، ويعتبر من أكبر الشوارع في مخططات الشرائع وأكثرها حركة مرورية وكثافة في حركة المشاة؛ كونه شارعًا تجاريًّا.

بدأت انطلاقة مشروع جسر المشاة في الشرائع عام 1437 وحتى هذه اللحظات يسير ببطء وبكلفة تقدر بـ5 ملايين، ويشمل الجسر سلالم كهربائية ويتوسط شارع عمر قاضي. وحددت مدة الانتهاء من تنفيذه قرابة السنة والنصف. ويسهم المشروع في سهولة التنقل من جانبي شارع عمر قاضي الذي يكتظ بالمحال التجارية ويقلل من حوادث الدهس التي يشهدها الشارع.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أوضحت أن أسباب تعثر المشروع بسبب تصريح الحفريات؛ نظراً لوجود مسارات شبكة بنية تحتية للخدمات، منها الكهرباء، تعيق عمل المشروع، مؤكدًا أنه جار العمل على التنسيق مع الجهات الخدمية لاستخراج التصريح واستكمال العمل.

"سبق" التقطت صورًا حديثة لخلو الموقع من أي معدات أو أخشاب لاستكمال المشروع الذي لا زال في مكانه، إلا أن البرجين قد تم اكتمال بنائها خرسانيًّا.

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"سبق" ترصد والمطالب تجدد.. مشروع جسر المشاة بالشرائع يواصل تعثره
سبق

جدد أهالي ومستخدمو خط الشرائع 64 مطالبهم بإكمال جسر المشاة الذي يغطي مسافة تزيد على 2 كيلو من إشارة مسجد الخلفاء الراشدين وصولًا إلى إشارة كودو، ويعتبر من أكبر الشوارع في مخططات الشرائع وأكثرها حركة مرورية وكثافة في حركة المشاة؛ كونه شارعًا تجاريًّا.

بدأت انطلاقة مشروع جسر المشاة في الشرائع عام 1437 وحتى هذه اللحظات يسير ببطء وبكلفة تقدر بـ5 ملايين، ويشمل الجسر سلالم كهربائية ويتوسط شارع عمر قاضي. وحددت مدة الانتهاء من تنفيذه قرابة السنة والنصف. ويسهم المشروع في سهولة التنقل من جانبي شارع عمر قاضي الذي يكتظ بالمحال التجارية ويقلل من حوادث الدهس التي يشهدها الشارع.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أوضحت أن أسباب تعثر المشروع بسبب تصريح الحفريات؛ نظراً لوجود مسارات شبكة بنية تحتية للخدمات، منها الكهرباء، تعيق عمل المشروع، مؤكدًا أنه جار العمل على التنسيق مع الجهات الخدمية لاستخراج التصريح واستكمال العمل.

"سبق" التقطت صورًا حديثة لخلو الموقع من أي معدات أو أخشاب لاستكمال المشروع الذي لا زال في مكانه، إلا أن البرجين قد تم اكتمال بنائها خرسانيًّا.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
07:29 PM

"سبق" ترصد والمطالب تجدد.. مشروع جسر المشاة بالشرائع يواصل تعثره

مدة التنفيذ سنة ونصف وتجاوز تعثره أكثر من ست سنوات

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
912

جدد أهالي ومستخدمو خط الشرائع 64 مطالبهم بإكمال جسر المشاة الذي يغطي مسافة تزيد على 2 كيلو من إشارة مسجد الخلفاء الراشدين وصولًا إلى إشارة كودو، ويعتبر من أكبر الشوارع في مخططات الشرائع وأكثرها حركة مرورية وكثافة في حركة المشاة؛ كونه شارعًا تجاريًّا.

بدأت انطلاقة مشروع جسر المشاة في الشرائع عام 1437 وحتى هذه اللحظات يسير ببطء وبكلفة تقدر بـ5 ملايين، ويشمل الجسر سلالم كهربائية ويتوسط شارع عمر قاضي. وحددت مدة الانتهاء من تنفيذه قرابة السنة والنصف. ويسهم المشروع في سهولة التنقل من جانبي شارع عمر قاضي الذي يكتظ بالمحال التجارية ويقلل من حوادث الدهس التي يشهدها الشارع.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أوضحت أن أسباب تعثر المشروع بسبب تصريح الحفريات؛ نظراً لوجود مسارات شبكة بنية تحتية للخدمات، منها الكهرباء، تعيق عمل المشروع، مؤكدًا أنه جار العمل على التنسيق مع الجهات الخدمية لاستخراج التصريح واستكمال العمل.

"سبق" التقطت صورًا حديثة لخلو الموقع من أي معدات أو أخشاب لاستكمال المشروع الذي لا زال في مكانه، إلا أن البرجين قد تم اكتمال بنائها خرسانيًّا.

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